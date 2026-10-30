"جوجو".. موهبة عراقية تحمل حلم الميدالية الأولمبية

تتجه الأنظار في العراق
إلى الرياضي الملقب بـ"جوجو"، الذي يُنظر إليه باعتباره أحد الآمال الواعدة لتحقيق ميدالية أولمبية، في ظل تطلعات الجماهير العراقية
إلى تسجيل إنجاز جديد على الساحة الرياضية العالمية.
ويعكس الاهتمام بهذه الموهبة طموح العراق إلى تعزيز حضوره في المنافسات الدولية، وتحويل الإنجازات الفردية إلى نتائج ملموسة في الألعاب الأولمبية.
وتكتسب هذه التطلعات أهمية خاصة في بلد ينتظر منذ عقود العودة إلى منصات التتويج الأولمبية، بعدما حقق ميداليته الوحيدة في دورة روما
عام 1960، حين أحرز الرباع عبد الواحد
عزيز برونزية رفع الأثقال.
ويبقى تحقيق هذا الحلم مرتبطاً بمواصلة التطور الفني والمشاركة في البطولات المؤهلة، وصولاً إلى المنافسة على ميدالية تعيد العراق إلى سجل المتوجين أولمبياً.