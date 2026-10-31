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رياضة

من الشبه ببونو إلى اهتمام الكبار.. حارس يوناني يثير الاهتمام

Lebanon 24
31-10-2026 | 02:06
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من الشبه ببونو إلى اهتمام الكبار.. حارس يوناني يثير الاهتمام
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عاد اسم الحارس اليوناني كونستانتينوس تزولاكيس، الذي يشبهه متابعون بالمغربي ياسين بونو، إلى تقارير انتقالات ليفربول، وسط حديث عن متابعة النادي تطوره ضمن خياراته المستقبلية لحراسة المرمى.
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ونشر موقع "لايف سكور"، نقلا عن "أنفيلد ووتش"، تقريرا يستند إلى معلومات للصحفي أكرم كونور، يفيد بأن ليفربول يراقب حارس هال سيتي، دون تأكيد تقديم عرض رسمي لضمه.

خيار للمستقبل

وبحسب التقرير، أُبلغ ممثلو اللاعب بأنه قد يكون ضمن أهداف ليفربول ذات الأولوية إذا قرر النادي التعاقد مع حارس خلال الصيف المقبل.

لكن التقرير لا يتضمن قرارا نهائيا بالتحرك، ولا اتفاقا مع اللاعب أو ناديه، كما لا يحسم مستقبل الحارس البرازيلي أليسون بيكر في أنفيلد.

وفي تقرير منفصل نشره "تيم توك" في 30 سبتمبر، ورد اسم تزولاكيس ضمن الحراس الذين يتابعهم توتنهام، مع الإشارة أيضا إلى اهتمام ليفربول بمراقبة تطوره.

شبه يلفت الأنظار

وبعيدا عن أخبار الانتقالات، أثار التشابه بين ملامح تزولاكيس وياسين بونو اهتمام متابعين تداولوا صور الحارسين منذ انتقال اليوناني إلى هال سيتي.

ومنحته المقارنة حضورا على مواقع التواصل، لكنها تبقى ملاحظة تتعلق بالمظهر، وليست وصفا فنيا أو لقبا رسميا.

أما الحديث عن مستقبله، فلا يزال في نطاق تقارير المتابعة؛ إذ لا تتضمن المصادر المذكورة إعلانا عن مفاوضات رسمية أو صفقة محسومة لأي من الناديين.
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المستقبل

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