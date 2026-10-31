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رياضة

في تصويت الكرة الذهبية.. إسبانيا تختار مبابي و3 دول عربية تدعم لامين جمال

Lebanon 24
31-10-2026 | 06:57
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في تصويت الكرة الذهبية.. إسبانيا تختار مبابي و3 دول عربية تدعم لامين جمال
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كشفت نتائج التصويت لجائزة الكرة الذهبية لعام 2026 عن مفاجأة لافتة، بعدما اختار ممثل إسبانيا النجم الفرنسي كيليان مبابي في المركز الأول، متقدماً على مواطنه لامين جمال، رغم تتويج الأخير بكأس العالم والدوري الإسباني وكأس السوبر مع برشلونة.
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وبحسب القائمة التي نشرها الصحافي الإيطالي فابريتسيو رومانو، حصل جمال على أصوات المركز الأول من ممثلي 13 دولة، بينها 3 دول عربية هي الجزائر وتونس والأردن.

واختار الصحافي الإسباني خوسيه فيليكس دياز، مدير التحرير في صحيفة "آس"، مبابي أولاً، يليه جمال ثانياً وهاري كين ثالثاً.

ورغم الدعم الذي حظي به، أنهى جمال التصويت في المركز الثالث برصيد 881 نقطة، خلف مبابي صاحب المركز الثاني بـ1027 نقطة، فيما تُوّج الإنجليزي هاري كين بالجائزة برصيد 1055 نقطة.
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