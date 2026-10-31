"ألعب من أجل أختي".. مأساة إنسانية وراء تألق نجم ريال مدريد

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كشف اللاعب الإيفواري الشاب يان ديوماندي، نجم ، عن الجانب الإنساني وراء تألقه، مؤكداً أنه يستمد دافعه من ذكرى شقيقته التي توفيت عن عمر 15 عاماً.ونشر ، السبت، مقطع فيديو للاعب البالغ 19 عاماً، قال فيه: "ألعب من أجل أمي، ومن أجل ذكرى أختي، أمنح كل شيء لها".وكان ديوماندي قد دخل في نوبة بكاء عقب تسجيل هدفه الأول في أمام في 10 تشرين الأول الجاري، والذي منح فريقه الفوز بهدف دون رد.وأهدى اللاعب هدفه إلى شقيقته الراحلة، قائلاً: "هذا الهدف يعني أكثر مما تستطيع الكلمات وصفه. هدفي الأول في الدوري الإسباني أهديه إليك يا شقيقتي، ستبقين إلى الأبد في قلبي".ولاقت قصته تفاعلاً واسعاً من زملائه، بينهم جود بيلينغهام وفينيسيوس وأردا غولر وأنطونيو روديغر، الذين عبّروا عن دعمهم له.