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رياضة

"ألعب من أجل أختي".. مأساة إنسانية وراء تألق نجم ريال مدريد

Lebanon 24
31-10-2026 | 09:32
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ألعب من أجل أختي.. مأساة إنسانية وراء تألق نجم ريال مدريد
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كشف اللاعب الإيفواري الشاب يان ديوماندي، نجم ريال مدريد، عن الجانب الإنساني وراء تألقه، مؤكداً أنه يستمد دافعه من ذكرى شقيقته التي توفيت عن عمر 15 عاماً.
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ونشر ريال مدريد، السبت، مقطع فيديو للاعب البالغ 19 عاماً، قال فيه: "ألعب من أجل أمي، ومن أجل ذكرى أختي، أمنح كل شيء لها".

وكان ديوماندي قد دخل في نوبة بكاء عقب تسجيل هدفه الأول في الدوري الإسباني أمام فياريال في 10 تشرين الأول الجاري، والذي منح فريقه الفوز بهدف دون رد.

وأهدى اللاعب هدفه إلى شقيقته الراحلة، قائلاً: "هذا الهدف يعني أكثر مما تستطيع الكلمات وصفه. هدفي الأول في الدوري الإسباني أهديه إليك يا شقيقتي، ستبقين إلى الأبد في قلبي".

ولاقت قصته تفاعلاً واسعاً من زملائه، بينهم جود بيلينغهام وفينيسيوس جونيور وأردا غولر وأنطونيو روديغر، الذين عبّروا عن دعمهم له.
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