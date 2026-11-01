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رياضة

لحظات رعب في الدوري الإسباني.. سيارة إسعاف تقتحم الملعب لإنقاذ لاعب

Lebanon 24
01-11-2026 | 00:00
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لحظات رعب في الدوري الإسباني.. سيارة إسعاف تقتحم الملعب لإنقاذ لاعب
لحظات رعب في الدوري الإسباني.. سيارة إسعاف تقتحم الملعب لإنقاذ لاعب photos 0
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نُقل لاعب نادي سابادل الإسباني لكرة القدم كوادري إلى المستشفى بسيارة إسعاف دخلت أرض ملعب "كارلوس بلمونتي"، بعد تعرّضه لضربة في الرأس خلال مباراة فريقه أمام ألباسيتي في دوري الدرجة الثانية الإسباني، بحسب صحيفة "ماركا".

ووقعت الحادثة في الدقيقة 40، حين اصطدم حذاء لاعب ألباسيتي كورباس برأس كوادري، أثناء محاولته إبعاد الكرة، في لقطة غير متعمّدة.

وسقط كوادري أرضاً، فسارع اللاعبون إلى الإشارة لدخول الطاقم الطبي، الذي قدّم له الإسعافات على أرض الملعب، قبل وضعه على حمّالة ونقله إلى سيارة إسعاف دخلت إلى أرضية الملعب.

وبدت علامات القلق واضحة على وجوه الحاضرين، ولا سيما كورباس، الذي بقي طوال الوقت يتابع حالة منافسه، فيما توجّهت سيارة الإسعاف إلى المستشفى برفقة أطباء نادي سابادل.

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