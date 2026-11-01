لحظات رعب في الدوري الإسباني.. سيارة إسعاف تقتحم الملعب لإنقاذ لاعب

نُقل سابادل الإسباني كوادري إلى المستشفى بسيارة إسعاف دخلت أرض ملعب "كارلوس بلمونتي"، بعد تعرّضه لضربة في الرأس خلال مباراة فريقه أمام ألباسيتي في الدرجة الثانية الإسباني، بحسب صحيفة "ماركا".

ووقعت الحادثة في الدقيقة 40، حين اصطدم حذاء لاعب ألباسيتي كورباس برأس كوادري، أثناء محاولته إبعاد ، في لقطة غير متعمّدة.

وسقط كوادري أرضاً، فسارع اللاعبون إلى الإشارة لدخول الطاقم الطبي، الذي قدّم له الإسعافات على أرض الملعب، قبل وضعه على حمّالة ونقله إلى سيارة إسعاف دخلت إلى أرضية الملعب.

وبدت علامات القلق واضحة على وجوه الحاضرين، ولا سيما كورباس، الذي بقي طوال الوقت يتابع حالة منافسه، فيما توجّهت سيارة الإسعاف إلى المستشفى برفقة أطباء نادي سابادل.