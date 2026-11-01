"الناس لم يدركوا بعد كم هو رائع".. بالمر يكشف الجوهرة المنسيّة في تشيلسي

أشاد نجم نادي تشيلسي الإنكليزي كول بزميله البلجيكي روميو لافيا، معتبراً أنه من أكثر اللاعبين الذين لا يحظون بالتقدير الكافي في إنكلترا، بعد أداء لافت قدّمه في فوز فريقه على في الدوري الإنكليزي الممتاز، بحسب موقع "غول".

وفاز تشيلسي على ضيفه مانشستر يونايتد 2-0 على ملعب "ستامفورد بريدج"، السبت، إذ انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يفتتح مورغان روجرز التسجيل، ويضيف بالمر الهدف الثاني من ركلة جزاء. وتعقّدت المباراة أكثر على الضيوف بعدما تدخّلت تقنية الفيديو (VAR) لطرد مدافعهم الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، إثر ضربه ويسلي بساعده.

ورفع الفوز رصيد تشيلسي إلى 16 نقطة من تسع مباريات، ليصعد إلى المركز الرابع، متأخراً بخمس نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي.

"أفضل لاعب في الملعب"

وفرض لافيا (22 عاماً)، إلى جانب الإكوادوري مويسيس كايسيدو، سيطرته الكاملة على وسط الملعب، وقال بالمر لهيئة الإذاعة "بي بي سي": "كانت من أفضل المباريات التي رأيته يلعبها. قلت دائماً إنه من لاعبي الوسط المفضلين لديّ، والناس لم يدركوا بعد كم هو رائع. اليوم، رأيت أنه أفضل لاعب في الملعب".

وكان لافيا قد انتقل إلى تشيلسي قادماً من ساوثهامبتون عام 2023 مقابل 53 مليون جنيه إسترليني، لكن الإصابات المتكررة عرقلت مسيرته، فلم يخض سوى 53 مباراة خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأشاد المدرب الإسباني ألونسو بدوره بأداء اللاعب، قائلاً: "من وجهة نظر لاعب وسط، كان أداءً من الطراز الرفيع. قام بأمور كثيرة بشكل صحيح، وربط دائماً بين الدفاع والمهاجمين. يستحق تقديراً كبيراً على أدائه".

ويتطلع تشيلسي إلى الحفاظ على موقعه بين الأربعة الأوائل، حين يحلّ ضيفاً على سندرلاند على ملعب "ستاديوم أوف لايت" في المرحلة المقبلة من الدوري.