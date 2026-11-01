في فوز برشلونة على ألافيس.. فليك يكشف "السرّ السهل" وراء استبدال لامين يامال

استعاد نادي الإسباني توازنه بفوز كاسح على ضيفه ديبورتيفو ألافيس 6-1 في الدوري الإسباني، السبت، بعد خسارتين متتاليتين، في مباراة سجّل فيها لامين يامال ورافينيا هدفين لكل منهما، فيما كشف المدرب الألماني هانزي سبب استبدال نجمه الشاب في الدقائق الأخيرة، بحسب موقع "غول".

وأضاف فيرمين لوبيز وأنتوني غوردون الهدفين الآخرين لبرشلونة على ملعب "كامب نو"، بينما سجّل ماريانو دياز هدف الشرف لألافيس في الدقائق الأخيرة. وجاء الفوز رداً مثالياً بعد توقف سلسلة انتصارات الفريق الكتالوني عند 11 مباراة، إثر خسارتين متتاليتين أمام وريال .

"عندما تسجّل هدفين يصبح الخروج أسهل"

وخاض يامال جميع المباريات الـ18 أساسياً مع برشلونة ومنتخب إسبانيا هذا الموسم، قبل أن يمنحه فليك راحة قصيرة باستبداله في الدقائق العشرين الأخيرة بعد حسم النتيجة، في رابع مرة فقط يُستبدل فيها هذا الموسم.

وقال فليك: "عندما تسجّل هدفين، يصبح الخروج أسهل. تحدثت معه بين الشوطين. من الجيد لنا أن يستعيد ثقته في المواجهات الفردية، والحصول على وقت ودقائق أكثر في الشوط الثاني أمر جيد، لكن من المهم أيضاً أن يلعب دقائق أقل".

ردّ هجومي حاسم

وفرض برشلونة سيطرته مبكراً، إذ افتتح رافينيا التسجيل، قبل أن يضاعف لوبيز النتيجة، ثم أضاف رافينيا هدفه السابع عشر هذا الموسم ليجعل النتيجة 3-0. وسجّل يامال الهدف الرابع قبل نهاية الشوط الأول من حافة منطقة الجزاء بعد هجمة جماعية رائعة، ثم أضاف هدفه الثاني في الشوط الثاني بلمسة ساقطة ألغيت في البداية بداعي التسلل قبل احتسابها.

وأبدى فليك سعادته بأداء خط الهجوم، قائلاً: "كانت مباراة رائعة لِلامين، لكن كان من الجيد رؤية مستوى الهجوم: فيرمين ورافا. هذا ما أردت رؤيته بعد الخسارتين. طريقة ردّنا كانت جيدة وفي الاتجاه الصحيح".

اختباران كبيران

ويستعد برشلونة لاستقبال أستون فيلا الإنكليزي على ملعب "كامب نو" في الثلاثاء، قبل أن يحلّ ضيفاً على أتلتيكو مدريد في قمة مرتقبة في الدوري الإسباني نهاية الأسبوع المقبل، في مباراتين ستحددان زخم الفريق قبل التوقف الدولي.