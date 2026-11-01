تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

في فوز برشلونة على ألافيس.. فليك يكشف "السرّ السهل" وراء استبدال لامين يامال

Lebanon 24
01-11-2026 | 02:57
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
في فوز برشلونة على ألافيس.. فليك يكشف السرّ السهل وراء استبدال لامين يامال
في فوز برشلونة على ألافيس.. فليك يكشف السرّ السهل وراء استبدال لامين يامال photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

استعاد نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم توازنه بفوز كاسح على ضيفه ديبورتيفو ألافيس 6-1 في الدوري الإسباني، السبت، بعد خسارتين متتاليتين، في مباراة سجّل فيها لامين يامال ورافينيا هدفين لكل منهما، فيما كشف المدرب الألماني هانزي فليك سبب استبدال نجمه الشاب في الدقائق الأخيرة، بحسب موقع "غول".

وأضاف فيرمين لوبيز وأنتوني غوردون الهدفين الآخرين لبرشلونة على ملعب "كامب نو"، بينما سجّل ماريانو دياز هدف الشرف لألافيس في الدقائق الأخيرة. وجاء الفوز رداً مثالياً بعد توقف سلسلة انتصارات الفريق الكتالوني عند 11 مباراة، إثر خسارتين متتاليتين أمام باريس سان جيرمان وريال مدريد.

"عندما تسجّل هدفين يصبح الخروج أسهل"

وخاض يامال جميع المباريات الـ18 أساسياً مع برشلونة ومنتخب إسبانيا هذا الموسم، قبل أن يمنحه فليك راحة قصيرة باستبداله في الدقائق العشرين الأخيرة بعد حسم النتيجة، في رابع مرة فقط يُستبدل فيها هذا الموسم.

وقال فليك: "عندما تسجّل هدفين، يصبح الخروج أسهل. تحدثت معه بين الشوطين. من الجيد لنا أن يستعيد ثقته في المواجهات الفردية، والحصول على وقت ودقائق أكثر في الشوط الثاني أمر جيد، لكن من المهم أيضاً أن يلعب دقائق أقل".

ردّ هجومي حاسم

وفرض برشلونة سيطرته مبكراً، إذ افتتح رافينيا التسجيل، قبل أن يضاعف لوبيز النتيجة، ثم أضاف رافينيا هدفه السابع عشر هذا الموسم ليجعل النتيجة 3-0. وسجّل يامال الهدف الرابع قبل نهاية الشوط الأول من حافة منطقة الجزاء بعد هجمة جماعية رائعة، ثم أضاف هدفه الثاني في الشوط الثاني بلمسة ساقطة ألغيت في البداية بداعي التسلل قبل احتسابها.

وأبدى فليك سعادته بأداء خط الهجوم، قائلاً: "كانت مباراة رائعة لِلامين، لكن كان من الجيد رؤية مستوى الهجوم: فيرمين ورافا. هذا ما أردت رؤيته بعد الخسارتين. طريقة ردّنا كانت جيدة وفي الاتجاه الصحيح".

اختباران كبيران

ويستعد برشلونة لاستقبال أستون فيلا الإنكليزي على ملعب "كامب نو" في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء، قبل أن يحلّ ضيفاً على أتلتيكو مدريد في قمة مرتقبة في الدوري الإسباني نهاية الأسبوع المقبل، في مباراتين ستحددان زخم الفريق قبل التوقف الدولي.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
فليك يعيد رسم تشكيلة برشلونة قبل "الكلاسيكو"
lebanon 24
Lebanon24
01/11/2026 13:26:30 Lebanon 24 Lebanon 24
في هذه الحالات يجب استبدال "فأرة" الكمبيوتر
lebanon 24
Lebanon24
01/11/2026 13:26:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الجزائر تنافس فرنسا والبرتغال على "توأم لامين يامال"
lebanon 24
Lebanon24
01/11/2026 13:26:30 Lebanon 24 Lebanon 24
لوكاس هيرنانديز يتحوّل من "خيار طوارئ" إلى "بطل" أمام برشلونة.. ونظرة غاضبة من لامين يامال
lebanon 24
Lebanon24
01/11/2026 13:26:30 Lebanon 24 Lebanon 24

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

ريال مدريد

لكرة القدم

إنكليزي

أوروبا

باريس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:01 | 2026-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:43 | 2026-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:32 | 2026-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:00 | 2026-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-11-01
Lebanon24
05:01 | 2026-11-01
Lebanon24
03:43 | 2026-11-01
Lebanon24
02:32 | 2026-11-01
Lebanon24
00:00 | 2026-11-01
Lebanon24
17:11 | 2026-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24