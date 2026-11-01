مورينيو ينصح مبابي: أحياناً الأفضل ألا تفتح فمك

أشاد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب نادي ، بطريقة تعامل مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي والنادي مع الأزمة التي اندلعت في السوق ، بعد تصريحات اللاعب عن الزعيم الصيني الراحل ماو تسي تونغ، بحسب موقع "غول".

وكان مبابي، قائد منتخب ، قد وصف ماو بأنه "ديكتاتور"، ما أثار ردود فعل غاضبة في السوق الصينية المربحة، دفعت اللاعب والنادي إلى تقديم اعتذارات رسمية سريعة هذا الأسبوع. كما اضطرت رابطة الدوري الإسباني إلى التدخل، إذ شكّل رئيسها خافيير تيباس خلية أزمة، والتقى السفير الصيني ياو جينغ الأربعاء لاحتواء الأضرار.

"خطر في كل كلمة"

وقال مورينيو، قبيل مواجهة فريقه أمام راسينغ سانتاندير، وفق ما نقلت وكالة " ": "هذه مخاطر عالم اليوم، حيث يكون أفضل ما يمكنك فعله في أحيان كثيرة هو ألا تفتح فمك، لأن هناك خطراً في أشياء كثيرة تقولها أو تعلّق عليها".

وأضاف: "لكنني رأيته أيضاً يتصرف بمسؤولية كبيرة مع نادٍ يتمتع برقيّ كبير في هذا الشأن. بالنسبة إلينا، انتهى الأمر، ولا شيء لدينا لنضيفه. وكيليان مبابي امتلكا من الرقيّ ما جعلهما يتصرفان فوراً، وأشعر، كمدرب، بأنهما يمثلانني بشكل جيد جداً".

خسائر تجارية

وتكبّد مبابي خسائر مالية كبيرة، بعدما قطعت شركات صينية كبرى علاقاتها معه فوراً، بينها شركتا الألبان "منغنيو" و"شانغهاي ميلكغراوند فود تيك"، وشركة "إيستروك" للمشروبات. واعتبرت صحيفة "تشاينا " الرسمية أن تصريحاته هدّدت علاقاته التجارية، وشكّلت تذكيراً حاداً بحدود تأثير المشاهير، فيما قررت منصة "ميغو" المملوكة للدولة سحب مباراة المقبلة في الدوري من جدول بثها.

ويحلّ ريال مدريد، صاحب المركز الثالث في الدوري الإسباني بفارق ست نقاط عن المتصدر ، ضيفاً على راسينغ سانتاندير الأحد، في مباراة لن تُبث لجماهيره في .