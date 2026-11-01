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رياضة

مفاجأة مدوّية في الكرة السعودية.. هل يخطف الهلال جواو فيليكس من النصر؟

Lebanon 24
01-11-2026 | 05:01
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مفاجأة مدوّية في الكرة السعودية.. هل يخطف الهلال جواو فيليكس من النصر؟
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يواجه نادي النصر السعودي لكرة القدم أزمة كبيرة، بعدما ارتبط اسم صانع ألعابه البرتغالي جواو فيليكس بالانتقال إلى الغريم الهلال في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بحسب موقع "غول".

وكان فيليكس قد انضم إلى النصر صيف 2025 قادماً من تشيلسي الإنكليزي، وسرعان ما فرض نفسه بسلسلة من العروض اللافتة، قاد خلالها فريقه إلى لقب الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن) الموسم الماضي، كما توّج بجائزة أفضل لاعب في المسابقة. ويتردد اسمه اليوم بقوة في سوق الانتقالات مع اقتراب انتهاء عقده في حزيران المقبل، على أن تبدأ فترة التفاوض الحر معه في كانون الثاني 2027.

وانطلقت القصة من برنامج الإعلامي الشهير تركي العجمة على شبكة "ثمانية"، حين سأل الرئيس التنفيذي السابق لنادي الهلال طارق التويجري عن تغريداته بشأن انتقال محتمل لفيليكس إلى "الزعيم". وردّ التويجري بوضوح: "أتمنى أولاً وقبل كل شيء ألا يغادر فيليكس دوري روشن، وإذا استطاع الهلال التعاقد معه فسيكون ذلك جيداً، والأمر نفسه ينطبق على الاتحاد والأهلي".

وبدا أن العجمة شعر بأن ضيفه يعرف أكثر مما يقول، ما أشعل النقاش حول صعوبة تجديد عقد اللاعب البرتغالي مع النصر.

وحقق فيليكس أرقاماً لافتة مع النصر، إذ خاض 60 مباراة في المسابقات المحلية والقارية، وساهم في 58 هدفاً، بواقع 31 هدفاً و27 تمريرة حاسمة. وفي مباراته الأخيرة أمام الخليج، صنع أربعة أهداف، ليصبح أول لاعب في تاريخ النصر يقدّم أربع تمريرات حاسمة في مباراة واحدة.

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