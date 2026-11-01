عن طبيعة إصابة إسماعيل صيباري.. هذا ما كشفه بايرن ميونيخ

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كشف الألماني طبيعة إصابة النجم صيباري، والتي تعرض لها خلال تعادل فريقه 2-2 مع ضيفه بروسيا دورتموند، السبت.وخضع صيباري لجراحة في الكاحل، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة مع بروسيا دورتموند في الدوري الألماني.وأصدر ، حامل لقب الدوري الألماني، تحديثا بشأن الحالة الصحية للاعب، الأحد، بعد تعرض مزيد من عناصر الفريق للإصابة، لينضموا إلى مانويل نوير وجمال موسيالا ولويس دياز، الذين يعانون بالفعل من مشكلات بدنية.وقال بايرن ميونيخ: "تعرض صيباري لتمزق في الرباط الظنبوبي الشظوي الأول بالكاحل الأيمن، وخضع بالفعل لعملية جراحية".وأشار بيان البايرن أيضا إلى "تعرض سيرج جنابري لإصابة عضلية في عضلات الفخذ الخلفية اليسرى".ولم يتضمن البيان أي إشارة إلى أوليسيه، الذي غادر الملعب وهو يعرج في الدقائق الأخيرة من مواجهة دورتموند.ووفق البيان فإن العملية الجراحية التي خضع لها صيباري، اللاعب المغربي الذي انضم إلى الفريق في صفقة بارزة خلال فترة الانتقالات، تكللت بالنجاح. (سكاي نيوز عربية)