ما هي أسباب تراجع نتائج مانشستر سيتي؟

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يسعى مدرب ، إنزو ماريسكا، لمعالجة الأخطاء الفردية التي كلفت فريقه هزيمتين متتاليتين بالدوري الإنجليزي، قبل مواجهة لايبزيغ بدوري أبطال ، أملا في استعادة الانتصارات وتجاوز تعثره المحلي الأخير.وتلقى سيتي خسارته الثانية على التوالي في ، بعدما سقط أمام ضيفه برايتون بهدف نظيف، السبت، على ملعب الاتحاد.وجاء هدف الفوز الذي سجله ياسين العياري بعدما أخفق ماتيوس نونيز في تشتيت كرة عرضية، لتتهيأ مجددا أمام لاعب برايتون الذي أسكنها الشباك.وجاء ذلك بعد أخطاء مكلفة ارتكبها جيانلويجي دوناروما ومارك جويهي خلال الخسارة 1-2 أمام أستون فيلا الأسبوع الماضي.وقال ماريسكا: "تحدث مثل هذه الأمور أحيانا. ولسوء الحظ، فإنها تحدث مع لاعبينا، لكنني أعتقد أنها جزء من اللعبة وكرة القدم. وقد تكررت هذه الأخطاء في مواجهاتنا خلال المباريات الأخيرة، وتحديدا في آخر مباراتين أو 3".وأضاف: "علينا تحليل ما حدث وفهم الأمور التي يمكننا القيام بها بصورة أفضل، ثم محاولة تجاوز ذلك".