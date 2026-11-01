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رياضة

أرسنال يحسم قمة أنفيلد ويستغل تعثر مانشستر سيتي

Lebanon 24
01-11-2026 | 16:00
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أرسنال يحسم قمة أنفيلد ويستغل تعثر مانشستر سيتي
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اجتاز أرسنال إحدى العقبات الصعبة في مسيرته نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي، بعدما حقق فوزا مستحقا 1-صفر على مضيفه ليفربول، الأحد، في قمة مباريات المرحلة التاسعة من المسابقة.
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وسجل الألماني كاي هافيرتز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 16، فيما عجز لاعبو ليفربول عن إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء، الذي أقيم على ملعب "أنفيلد"، معقل الفريق الأحمر.

وبهذا الانتصار، انفرد أرسنال، حامل اللقب، بصدارة جدول الترتيب، مستفيدا من خسارة مانشستر سيتي أمام برايتون، السبت، في الجولة ذاتها، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة، متقدما بفارق ثلاث نقاط على الفريق السماوي.

في المقابل، توقف رصيد ليفربول، الذي تلقى خسارته الثانية في المسابقة هذا الموسم، مقابل 4 انتصارات و3 تعادلات، عند 15 نقطة في المركز الخامس.

ويعد هذا الفوز الأول لأرسنال على ملعب ليفربول في الدوري الإنجليزي منذ أكثر من 14 عاما، وتحديدا منذ تغلبه على الفريق الأحمر 2-صفر في الثاني من أيلول 2012.

كما يعد الفوز الأول لأرسنال على ليفربول في المسابقة منذ أكثر من عامين ونصف العام، إذ يعود آخر انتصار له على منافسه إلى الرابع من شباط 2024، عندما تغلب عليه 3-1 على ملعب "الإمارات" في العاصمة البريطانية لندن.

وبصفة عامة، كان هذا الفوز هو الـ68 لأرسنال في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري الإنجليزي، مقابل 80 انتصارا لليفربول، فيما انتهت 57 مباراة بالتعادل.
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