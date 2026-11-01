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رياضة

يوفنتوس يحسم قمة نابولي بثنائية ويعود إلى سكة الانتصارات في الدوري الإيطالي (فيديو)

Lebanon 24
01-11-2026 | 23:00
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يوفنتوس يحسم قمة نابولي بثنائية ويعود إلى سكة الانتصارات في الدوري الإيطالي (فيديو)
يوفنتوس يحسم قمة نابولي بثنائية ويعود إلى سكة الانتصارات في الدوري الإيطالي (فيديو) photos 0
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حقق يوفنتوس فوزا ثمينا على ضيفه نابولي 2-0، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل يوفنتوس هدف التقدم عن طريق كريم علي بيغوفيتش  في الدقيقة 70، وبعد ذلك بخمس دقائق تعرض نابولي لنقص عددي بعد طرد لاعبه لوكا ماريونوتشي ليكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين.

وفي الدقيقة 87 سجل جيريمي بوغا الهدف الثاني ليوفنتوس ليؤكد فوز فريقه وخطف النقاط الثلاث.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 17 نقطة في المركز السابع بالترتيب، بفارق ثلاث نقاط خلف فروزينوني صاحب المركز السادس، وبفارق أربع نقاط خلف ميلان في المركز الخامس.

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وأنهى يوفنتوس بهذا الفوز سلسلة من أربع مباريات حقق فيها فوزا وحيدا وتعادل في مباراتين وخسر واحدة.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد نابولي عند 14 نقطة في المركز الثامن، بفارق ثلاث نقاط خلف يوفنتوس.

وشهدت بداية المباراة محاولات من كلا الجانبين لهز الشباك، ودخل يوفنتوس بمهاجمه الألماني نيك فولتماده المعار من نيوكاسل الإنجليزي، ومن خلفه الفرنسي راندال كولو مواني أحد صفقات الفريق هذا الموسم.

على الجانب الآخر، قاد لورينزو لوكا هجمات نابولي محاولا هز شباك يوفنتوس، وتواجد ماتيو بوليتانو من الجهة اليمنى، وعلى الجانب الأيسر تواجد نوا لانغ.

ورغم الضغط الهجومي من الفريقين في الشوط الأول، انتهى الشوط بالتعادل السلبي ليتأجل الحسم للشوط الثاني.

وفي الشوط الثاني، سجل يوفنتوس الهدف الأول عن طريق كريم علي بيغوفيتش، الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ليهز شباك نابولي بعد ضغط كبير من فريقه في الدقيقة 70.

وفي الدقيقة 87 أكمل يوفنتوس ضغطه محاولا تسجيل الهدف الثاني وهو ما تحقق عبر لاعبه جيريمي بوغا، ليسدد كرة أخرى من خارج منطقة الجزاء ليهز الشباك للمرة الثانية.

وحافظ يوفنتوس على تقدمه بهدفين حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة بهدفين دون رد.
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الدوري الإيطالي لكرة القدم

الدوري الإيطالي

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