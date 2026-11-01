يوفنتوس يحسم قمة نابولي بثنائية ويعود إلى سكة الانتصارات في الدوري الإيطالي (فيديو)

حقق فوزا ثمينا على ضيفه نابولي 2-0، ضمن منافسات الجولة العاشرة من .



وسجل يوفنتوس هدف التقدم عن طريق بيغوفيتش في الدقيقة 70، وبعد ذلك بخمس دقائق تعرض نابولي لنقص عددي بعد طرد لاعبه لوكا ماريونوتشي ليكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين.



وفي الدقيقة 87 سجل جيريمي بوغا الهدف الثاني ليوفنتوس ليؤكد فوز فريقه وخطف النقاط الثلاث.



ورفع يوفنتوس رصيده إلى 17 نقطة في المركز السابع بالترتيب، بفارق ثلاث نقاط خلف فروزينوني صاحب المركز السادس، وبفارق أربع نقاط خلف في .





هدف يوفنتوس الأول.. الايبيغوفيتش يفك شفرة التعادل بهدف رائع من تسديدة قوية تسكن شباك نابولي ⚽️✨ #الدوري_الإيطالي 🇮🇹 | #يوفنتوس_نابولي https://t.co/YZ2pOJHV4I — ADSportsTV (@ADSportsTV) November 1, 2026 Advertisement

وأنهى يوفنتوس بهذا الفوز سلسلة من أربع مباريات حقق فيها فوزا وحيدا وتعادل في مباراتين وخسر واحدة.



على ، تجمد رصيد نابولي عند 14 نقطة في المركز الثامن، بفارق ثلاث نقاط خلف يوفنتوس.



وشهدت بداية المباراة محاولات من كلا الجانبين لهز الشباك، ودخل يوفنتوس بمهاجمه الألماني نيك فولتماده المعار من نيوكاسل الإنجليزي، ومن خلفه الفرنسي راندال كولو مواني أحد صفقات الفريق هذا الموسم.



على الجانب الآخر، قاد لورينزو لوكا هجمات نابولي محاولا هز شباك يوفنتوس، وتواجد ماتيو بوليتانو من الجهة اليمنى، وعلى الجانب الأيسر تواجد نوا لانغ.



ورغم الضغط الهجومي من الفريقين في الشوط الأول، انتهى الشوط بالتعادل السلبي ليتأجل الحسم للشوط الثاني.



وفي الشوط الثاني، سجل يوفنتوس الهدف الأول عن طريق كريم علي بيغوفيتش، الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ليهز شباك نابولي بعد ضغط كبير من فريقه في الدقيقة 70.



وفي الدقيقة 87 أكمل يوفنتوس ضغطه محاولا تسجيل الهدف الثاني وهو ما تحقق عبر لاعبه جيريمي بوغا، ليسدد كرة أخرى من خارج منطقة الجزاء ليهز الشباك للمرة الثانية.



وحافظ يوفنتوس على تقدمه بهدفين حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة بهدفين دون رد.