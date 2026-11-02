ممثلة أميركية شهيرة رفضت دعوة فينيسيوس وأحرجته.. من هي؟

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وأعادت هذه القصة الممثلة الشابة إلى دائرة الاهتمام، لتتجه الأنظار نحو صاحبة الشعر الأحمر التي نجحت في حجز مكانة بارزة في عالم التمثيل، بفضل أدوارها في أعمال تلفزيونية وسينمائية حققت انتشارًا واسعًا. لفتت الممثلة الأميركية سادي سينك الأنظار مجددًا، بعدما ارتبط اسمها البرازيلي فينيسيوس جونيور، وسط تقارير عن محاولته التقرب منها ودعوتها لحضور إحدى مباريات الفريق الملكي، قبل أن ترفض الدعوة.وأعادت هذه القصة الممثلة الشابة إلى دائرة الاهتمام، لتتجه الأنظار نحو صاحبة الشعر الأحمر التي نجحت في حجز مكانة بارزة في عالم التمثيل، بفضل أدوارها في أعمال تلفزيونية وسينمائية حققت انتشارًا واسعًا.

من هي سادي سينك؟



وُلدت سادي إليزابيث سينك في عام 2002، بمدينة برينهام في ولاية تكساس الأميركية، وبدأت رحلتها الفنية في سن مبكرة، عندما اتجهت إلى المسرح، قبل أن تنتقل إلى عالم التلفزيون والسينما.



وشكّل المسرح نقطة الانطلاق الأساسية في مسيرتها، إذ شاركت في عروض مسرحية قبل أن تظهر على مسارح برودواي، حيث أدت أدوارًا في مسرحية آني عام 2012، ثم شاركت في مسرحية ذا أودينس عام 2015، التي جسدت خلالها شخصية الملكة إليزابيث الثانية في مرحلة الشباب.

لكن الانطلاقة الحقيقية نحو الشهرة العالمية جاءت مع مسلسل "سترينجر ثينغز"، الذي انضمت إلى طاقمه في موسمه الثاني عام 2017، مؤدية شخصية ماكس مايفيلد، التي أصبحت واحدة من الشخصيات المحورية في العمل.



لم تقتصر نجاحات سينك على المسلسل الشهير، بل امتدت إلى السينما، إذ شاركت في سلسلة أفلام الرعب "فير ستريت" عام 2021، كما ظهرت في الفيلم الدرامي "ذا غلاس كاسل" عام 2017، قبل أن تقدم أداءً لافتًا في فيلم "ذا ويل" عام 2022، إلى جانب الممثل بريندان فريزر.