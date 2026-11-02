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رياضة

"يُعامل كالملوك في تركيا".. شوبير يكشف كواليس لقاء محمد صلاح وأبو ريدة

Lebanon 24
02-11-2026 | 14:23
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يُعامل كالملوك في تركيا.. شوبير يكشف كواليس لقاء محمد صلاح وأبو ريدة
يُعامل كالملوك في تركيا.. شوبير يكشف كواليس لقاء محمد صلاح وأبو ريدة photos 0
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كشف الإعلامي المصري أحمد شوبير تفاصيل اللقاء الذي جمع رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة بقائد المنتخب محمد صلاح في تركيا، وسط تساؤلات بشأن علاقة اللاعب بالجهاز الفني ومدى شعوره بالتقدير داخل المنتخب.
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وأوضح شوبير، في تصريحات إذاعية، أن اللقاء عُقد على مأدبة عشاء عقب فوز طرابزون سبور على غازي عنتاب بهدفين دون رد، وشهد نقاشاً صريحاً بشأن عدد من الملفات المتعلقة بالمنتخب المصري.

وأشار إلى أن أبو ريدة أكد لصلاح محبة الجماهير المصرية وتمسّكها باستمراره قائداً للمنتخب، لافتاً إلى أن الطرفين تبادلا وجهات النظر بشأن المرحلة المقبلة.

وتساءل شوبير عما إذا كان صلاح يشعر بعدم حصوله على التقدير الكافي داخل المنتخب، مقارنة بالاحتفاء الكبير الذي يحظى به في تركيا، حيث قال إنه "يُعامل معاملة الملوك"، مشيراً إلى وجود توجه لإطلاق اسمه على أحد الشوارع، وتحول صخرة جلس عليها إلى مقصد لمحبيه.

وتطرّق شوبير إلى مسألة استبدال صلاح خلال المباريات، موضحاً أن اللاعب لا يفضّل مغادرة الملعب مبكراً، خصوصاً في الدقيقة الـ60 أو الـ65، بينما قد يتقبّل استبداله في الدقائق الأخيرة.

وتأتي هذه التصريحات بعد الجدل الذي أثاره استبدال صلاح خلال مواجهة أنغولا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027، وسط تساؤلات بشأن علاقته بالمدير الفني حسام حسن، من دون صدور تصريح علني عن اللاعب يؤكد وجود خلاف.

وأعرب شوبير عن أمله في أن يسهم اللقاء في معالجة أي سوء تفاهم، تمهيداً لعودة صلاح إلى معسكر المنتخب المقرر في 9 تشرين الثاني الجاري، استعداداً لمواجهتي مالاوي في التصفيات الأفريقية.
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