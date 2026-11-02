هاري كين يكشف أولويته بعد الفوز بالكرة الذهبية

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أكد النجم الإنكليزي هاري كين، مهاجم الألماني، أن التتويج بالألقاب الجماعية لا يزال في مقدمة أهدافه، رغم فوزه بجائزة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2026.وأوضح كين أن طموحه الأكبر يتمثل في قيادة منتخب إلى لقب دولي كبير، إلى جانب الفوز بدوري أبطال مع ، مشيراً إلى أن أمامه المزيد من الإنجازات التي يسعى إلى تحقيقها.وشدد المهاجم البالغ 33 عاماً على سعادته باللعب في صفوف النادي البافاري، مستبعداً في الوقت الحالي العودة إلى الممتاز، رغم اقترابه من الرقم القياسي لأفضل هداف في تاريخ المسابقة، والمسجّل باسم شيرر.وكان كين قد تُوّج بالكرة الذهبية للمرة الأولى في مسيرته، بعد موسم استثنائي مع ناديه ومنتخب بلاده، ليصبح أول لاعب ينال الجائزة منذ عام 2001.