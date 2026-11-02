هاري كين يكشف أولويته بعد الفوز بالكرة الذهبية

أكد النجم الإنكليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونيخ
الألماني، أن التتويج بالألقاب الجماعية لا يزال في مقدمة أهدافه، رغم فوزه بجائزة الكرة
الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2026.
وأوضح كين أن طموحه الأكبر يتمثل في قيادة منتخب إنكلترا
إلى لقب دولي كبير، إلى جانب الفوز بدوري أبطال أوروبا
مع بايرن ميونيخ
، مشيراً إلى أن أمامه المزيد من الإنجازات التي يسعى إلى تحقيقها.
وشدد المهاجم البالغ 33 عاماً على سعادته باللعب في صفوف النادي البافاري، مستبعداً في الوقت الحالي العودة إلى الدوري الإنكليزي
الممتاز، رغم اقترابه من الرقم القياسي لأفضل هداف في تاريخ المسابقة، والمسجّل باسم آلان
شيرر.
وكان كين قد تُوّج بالكرة الذهبية للمرة الأولى في مسيرته، بعد موسم استثنائي مع ناديه ومنتخب بلاده، ليصبح أول لاعب إنكليزي
ينال الجائزة منذ مايكل أوين
عام 2001.