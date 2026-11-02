والد لامين جمال يكشف اسمه الحقيقي ويصحّح خطأ شائعاً

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كشف ، والد نجم والمنتخب الإسباني ، عن الاسم الكامل لنجله، موضحاً أن كثيرين يعتقدون خطأً أن "جمال" هو اسم عائلته.وقال نصراوي، خلال بث مباشر نقله برنامج "إل شرينغتو" الإسباني، إن الاسم الكامل لنجله هو "لامين جمال نصراوي إبانا"، مؤكداً أن "جمال" جزء من اسمه الشخصي، وليس اسم العائلة.وأضاف أن اسم العائلة هو "نصراوي إبانا"، مشيراً إلى أنه ينادي نجله دائماً باسمه المعروف "لامين جمال"، سواء في الأوقات الجيدة أو الصعبة.وكان اللاعب قد أوضح في مقابلة سابقة مع صحيفة " " أنه يفضّل أن يُنادى باسم "لامين جمال" أو اختصاراً "لامين"، وهو الاسم الذي اشتهر به عالمياً.ويعود أصل والد اللاعب إلى ، فيما تنحدر والدته من ، وقد اختار جمال تمثيل المنتخب الإسباني رغم محاولات استقطابه إلى المنتخب .ويحرص نجم برشلونة على إبراز جذوره العائلية، إذ يضع علمَي المغرب وغينيا الاستوائية على حذائه، إلى جانب احتفاله بإشارة "304" التي ترمز إلى حي روكافوندا، حيث نشأ في .