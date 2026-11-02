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رياضة

والد لامين جمال يكشف اسمه الحقيقي ويصحّح خطأ شائعاً

Lebanon 24
02-11-2026 | 16:21
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والد لامين جمال يكشف اسمه الحقيقي ويصحّح خطأ شائعاً
والد لامين جمال يكشف اسمه الحقيقي ويصحّح خطأ شائعاً photos 0
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كشف منير نصراوي، والد نجم برشلونة والمنتخب الإسباني لامين جمال، عن الاسم الكامل لنجله، موضحاً أن كثيرين يعتقدون خطأً أن "جمال" هو اسم عائلته.
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وقال نصراوي، خلال بث مباشر نقله برنامج "إل شرينغتو" الإسباني، إن الاسم الكامل لنجله هو "لامين جمال نصراوي إبانا"، مؤكداً أن "جمال" جزء من اسمه الشخصي، وليس اسم العائلة.

وأضاف أن اسم العائلة هو "نصراوي إبانا"، مشيراً إلى أنه ينادي نجله دائماً باسمه المعروف "لامين جمال"، سواء في الأوقات الجيدة أو الصعبة.

وكان اللاعب قد أوضح في مقابلة سابقة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" أنه يفضّل أن يُنادى باسم "لامين جمال" أو اختصاراً "لامين"، وهو الاسم الذي اشتهر به عالمياً.

ويعود أصل والد اللاعب إلى المغرب، فيما تنحدر والدته من غينيا الاستوائية، وقد اختار جمال تمثيل المنتخب الإسباني رغم محاولات استقطابه إلى المنتخب المغربي.

ويحرص نجم برشلونة على إبراز جذوره العائلية، إذ يضع علمَي المغرب وغينيا الاستوائية على حذائه، إلى جانب احتفاله بإشارة "304" التي ترمز إلى حي روكافوندا، حيث نشأ في إسبانيا.
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رياضة

متفرقات

موندو ديبورتيفو

منير نصراوي

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الاستوائية

ديبورتيفو

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