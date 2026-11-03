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وفاة مهاجم تينيريفي بعد اصطدامه بحارس مرمى

Lebanon 24
03-11-2026 | 04:25
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توفي اللاعب خيسوس دي ميغل مهاجم فريق تينيريفي، اليوم الثلاثاء، بعد ساعات من نقله إلى المستشفى إثر اصطدام عنيف مع حارس مرمى الفريق المنافس خلال مباراة في الدرجة الثانية، وفق ما أفاد النادي الإسباني.

وجاء في بيان صادر عن تينيريفي "بقلوب يعتصرها الألم، وفي حالة من الصدمة وعدم التصديق، يعلن نادي سي دي تينيريفي عن الوفاة المأساوية للاعبه خيسوس دي ميغل، صباح الثلاثاء 3 تشرين الثاني 2026، في تمام الساعة الثامنة".
 وكان المهاجم، البالغ 30 عاما، قد تعرض لاصطدام مع خيسوس أوونو حارس مرمى نادي أندورا، ما استدعى نقله بشكل عاجل إلى المستشفى، حيث وُصفت حالته في البداية بأنها "مستقرة، رغم خطورتها".

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