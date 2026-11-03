تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

"الأرز" يهزّ سيدني... منتخب لبنان للرغبي ليغ يكتب التاريخ بالفوز على فرنسا

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
03-11-2026 | 05:15
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الأرز يهزّ سيدني... منتخب لبنان للرغبي ليغ يكتب التاريخ بالفوز على فرنسا
الأرز يهزّ سيدني... منتخب لبنان للرغبي ليغ يكتب التاريخ بالفوز على فرنسا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 في ليلة حُفرت بأحرف من ذهب في تاريخ الرياضة اللبنانية، حقق المنتخب اللبناني للرغبي ليغ (منتخب الأرز) فوزاً تاريخياً ومثيراً على نظيره الفرنسي بنتيجة (24–20)، في ختام مشاركته ببطولة كأس العالم للرغبي ليغ، في العاصمة الأسترالية سيدني.
Advertisement
جاءت المباراة بمثابة ملحمة رياضية حبست الأنفاس حتى ثوانيها الأخيرة. فبعد تعادل الفريقين في الوقت الأصلي للمباراة وسط ندية إثارة بالغة، لجأ الطرفان إلى الشوطين الإضافيين وقاعدة "النقطة الذهبية" القاتلة.
وفي لحظة حبست أنفاس الجماهير الحاضرة والمتابعة خلف الشاشات، تقمص النجم عباس مسكي دور البطولة؛ حيث نجح في خطف كرة حاسمة واخترق بها الدفاع الفرنسي ليسجل "محاولة الفوز" (Try) التاريخية، معلناً تفوق لبنان وفك الارتباط في واحدة من أجمل مباريات البطولة.

عقدة فرنسا مستمرة أمام الأرز

لم يكن هذا الفوز مجرد انتصار عابر، بل هو تأكيد على علو كعب الرغبي ليغ اللبنانية في المحافل الدولية؛ حيث يعد هذا الفوز الثاني لمنتخب الأرز على فرنسا في تاريخ الرغبي ليغ ، بعد الانتصار الأول والشهير الذي تحقق في نسخة عام 2017.


تفاعل واسع واحتفالات صاخبة

فور إعلان صافرة النهاية، ضجّت منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العربية والعالمية بالإشادات. وعبّر آلاف الناشطين والرياضيين عن فخرهم الكبير بهذا الإنجاز الذي حققه شباب المنتخب، والذين أثبتوا بـ"العزيمة والروح القتالية" أن الرياضة اللبنانية قادرة على مقارعة كبار اللعبة عالمياً وتجاوز كل التحديات والصعاب.


 إصرار يترجمه الشباب نجاحاً

يعد هذا الانتصار تجسيداً حقيقياً يبرهن على الإصرار ومواصلة الجهود الدؤوبة نحو تحقيق النجاح وتحدي الصعوبات مهما بلغت شدتها. هذه الإرادة الصلبة ظهرت اليوم بشكل ملموس وعملي في أرض الملعب عبر هؤلاء الشباب الأبطال، الذين حملوا اسم لبنان عالياً وأثبتوا للعالم أجمع أن طاقات الأرز وإبداعات شبابه قادرة دائماً على تحويل التحديات إلى إنجازات تاريخية تفخر بها الأجيال.
 
المصدر: خاص "لبنان24"
مواضيع ذات صلة
ماذا يحدث في فرنسا؟ "جرس إنذار" يهزّ سوق السندات
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 15:37:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمير ويليام وزوجته كيت زارا ملعب هيدينغلي لرياضة "الرغبي"
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 15:37:11 Lebanon 24 Lebanon 24
"الطبيب الآلي" يكتب الوصفة: هل يكون الحل لنقص الأطباء في لبنان وتقليل الكلفة؟
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 15:37:11 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هو راتب زيدان مع منتخب فرنسا؟
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 15:37:11 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

مقالات لبنان24

وسائل الإعلام

الأسترالية

كأس العالم

الأسترالي

اللبنانية

الرياض

رياضي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
07:55 | 2026-11-03
Lebanon24
07:22 | 2026-11-03
Lebanon24
04:25 | 2026-11-03
Lebanon24
02:13 | 2026-11-03
Lebanon24
02:00 | 2026-11-03
Lebanon24
00:35 | 2026-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24