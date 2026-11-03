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رياضة

لامين يامال يكشف تأثير أصوله المغربية على شخصيته وعلاقته بوالدته

Lebanon 24
03-11-2026 | 11:40
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لامين يامال يكشف تأثير أصوله المغربية على شخصيته وعلاقته بوالدته
لامين يامال يكشف تأثير أصوله المغربية على شخصيته وعلاقته بوالدته photos 0
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تحدث نجم برشلونة الإسباني لامين يامال عن تأثير جذوره المغربية والغينية الاستوائية على شخصيته وأسلوبه في اللعب، كاشفاً تفاصيل من طفولته الصعبة وعلاقته الوثيقة بوالدته.
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وقال يامال، خلال الفيلم الوثائقي "ثورة 304"، إن شخصيته وجرأته مستمدتان من المغرب، فيما ورث روح الدعابة وحب المرح من غينيا الاستوائية، معتبراً أن تنوع جذوره الثقافية أسهم في تشكيل هويته الكروية ومنحه أسلوباً مميزاً داخل الملعب.

واستعاد اللاعب البالغ 19 عاماً ظروف نشأته المتواضعة، مشيراً إلى أنه عاش مع أسرته في مسكن صغير كانت غرفة النوم والمطبخ فيه ضمن مساحة واحدة، قبل أن تتغير حياة العائلة بفضل نجاحه في كرة القدم.

وأعرب يامال عن سعادته بتحسّن الظروف المعيشية لأسرته، ولا سيما والدته التي وصفها بأنها "ملكته" وأغلى ما يملك، مؤكداً أن رؤية أفراد عائلته يعيشون حياة أفضل تمثل له مصدر سعادة كبيراً.

كما تحدث عن جدته المغربية التي هاجرت بمفردها إلى إسبانيا وعملت لتأمين انتقال والده إليها، مستذكراً الصعوبات التي واجهتها العائلة قبل استقرارها في برشلونة.

وأكد يامال اعتزازه بحي روكافوندا، حيث نشأ، مشيراً إلى أن نجاحه منح الأطفال والشباب في الحي أملاً أكبر بإمكانية تحقيق أحلامهم رغم الظروف الصعبة.
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