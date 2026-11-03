ريال مدريد يتفوّق على برشلونة في ركلات الجزاء بتاريخ الدوري الإسباني

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تصدّر قائمة الأندية الأكثر حصولاً على ركلات الجزاء في تاريخ ، برصيد 601 ركلة، متقدماً بفارق 81 ركلة على غريمه ، وفق إحصائية نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" .وجاء برشلونة في المركز الثاني برصيد 520 ركلة جزاء، يليه أتلتيكو بـ498 ركلة، فيما حافظ النادي الملكي على صدارته التاريخية رغم اختلاف الأرقام بين المواسم.وأعادت ركلة الجزاء التي حصل عليها الفرنسي كيليان مبابي خلال مواجهة مدريد وراسينغ سانتاندير، الأحد، الجدل بشأن القرارات التحكيمية، بعدما اعتبر عدد من الخبراء أن الاحتكاك لم يكن كافياً لاحتسابها.وأقرّ مدرب ريال مدريد جوزيه مورينيو، عقب مراجعة اللقطة، بأن قرار احتساب الركلة لم يكن صحيحاً، رغم فوز فريقه بثلاثية نظيفة.وخلال القرن الحادي والعشرين، حصل ريال مدريد على 235 ركلة جزاء، مقابل 204 لبرشلونة و171 لأتلتيك بلباو.أما في الموسم الماضي 2025-2026، فقد حصل ريال مدريد على 14 ركلة جزاء، سجّل منها 12، مقابل 10 ركلات لبرشلونة، نجح في تسجيل 7 منها.وفي المقابل، يتفوّق برشلونة خلال الموسم الحالي 2026-2027، إذ حصل على 5 ركلات جزاء حتى نهاية الجولة الحادية عشرة، مقابل 4 لريال مدريد، ما يعكس اختلاف ترتيب الفريقين بين الإحصاءات التاريخية وأرقام الموسم الجاري.