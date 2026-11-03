وفاة لاعب إسباني داخل الملعب تثير تساؤلات حول اضطراب قلبي نادر

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أثارت وفاة الإسباني دي ميغيل، البالغ من العمر 30 عاماً، تساؤلات طبية بشأن احتمال تعرضه لاضطراب كهربائي مفاجئ في القلب، عقب اصطدام عنيف خلال مباراة فريقه أمام أندورا.وكان دي ميغيل قد اصطدم بحارس مرمى الفريق المنافس أثناء محاولته الوصول إلى ، قبل أن يسقط أرضاً فاقداً الوعي، ما استدعى تدخل الطواقم الطبية ونقله إلى المستشفى إثر تعرضه لتوقف قلبي تنفسي. وأعلن نادي تينيريفي وفاته، الثلاثاء، بعد تدهور حالته العصبية.وأعادت الحادثة تسليط الضوء على حالة طبية نادرة تُعرف باسم "الارتجاج القلبي"، تحدث عندما يتلقى ضربة تتزامن مع لحظة حساسة من الكهربائية للقلب، ما قد يؤدي إلى اضطراب خطير في نبضاته وتوقفه عن ضخ بصورة فعالة.وتوضح جمعية القلب الأميركية أن هذه الظاهرة قد تصيب أشخاصاً لا يعانون أمراضاً قلبية سابقة، إذ يرتبط خطرها بتوقيت الضربة وموقعها، وليس بقوتها وحدها.غير أن التقرير شدّد على عدم وجود دليل طبي قاطع يثبت أن اللاعب توفي نتيجة الارتجاج القلبي، مشيراً إلى احتمالات أخرى، بينها الإصابات الداخلية واضطرابات القلب الناتجة عن الصدمات.وأعادت الحادثة التأكيد على أهمية التدخل الطبي السريع في الملاعب، إذ تشير الإرشادات الطبية إلى أن بدء الإنعاش القلبي واستخدام جهاز إزالة الرجفان خلال الدقائق الأولى من توقف القلب قد يرفع فرص النجاة بصورة ملحوظة.ويبقى تحديد السبب الدقيق لوفاة اللاعب مرتبطاً بنتائج الفحوص والتقييمات الطبية، في ظل غياب تشخيص رسمي يؤكد طبيعة الإصابة التي تعرّض لها.