بعد انتقادات تين هاغ.. مورغان يكشف رد فعل رونالدو

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كشف الإعلامي بيرس مورغان عن موقف النجم ، قائد النصر السعودي، من الانتقادات الأخيرة التي وجّهها إليه مدرب مانشستر يونايتد السابق، الهولندي إريك تين هاغ.وأوضح مورغان، خلال برنامجه "Football Uncensored"، أنه تواصل مع رونالدو وسأله عن تصريحات مدربه السابق، مشيراً إلى أن النجم البرتغالي لا يرى أن تين هاغ يستحق الحديث عنه أو الرد على انتقاداته.وكان المدرب الهولندي قد جدّد انتقاداته لرونالدو، معتبراً أن مستواه تراجع خلال السنوات الأخيرة، وأنه لم يعد قادراً على تقديم الأداء الذي اشتهر به في ذروة مسيرته الكروية.كما اتهم تين هاغ رونالدو بعدم الالتزام الكامل بالمتطلبات البدنية خلال فترة وجودهما في مانشستر يونايتد، مستشهداً بعدم إكماله إحدى الحصص التدريبية وفق البرنامج المحدد.في المقابل، دافع مورغان عن النجم البرتغالي، مذكّراً بتسجيله 18 هدفاً في الدوري الإنكليزي وستة أهداف في خلال موسمه الكامل الأخير مع مانشستر يونايتد، معتبراً أن اللاعب كان قادراً على مواصلة التألق لو توفرت له الظروف المناسبة.وتعود جذور الخلاف بين رونالدو وتين هاغ إلى عام 2022، عندما تصاعد التوتر بينهما بسبب مشاركة اللاعب ودوره داخل الفريق، قبل أن يجري فسخ عقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي في تشرين الثاني من العام نفسه.وكان رونالدو قد انتقد تين هاغ وإدارة النادي خلال مقابلة شهيرة أجراها مع مورغان، قبل انتقاله لاحقاً إلى النصر السعودي.