ريال مدريد يرشّح أسطورة التنس رافاييل نادال لعضوية مجلس إدارته

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أعلن نادي ، ترشيح أسطورة التنس المعتزل رافاييل نادال للانضمام إلى مجلس إدارته، في خطوة قد تمنحه دوراً إدارياً جديداً داخل النادي الملكي.وأوضح النادي، في بيان رسمي، أن وافق على عرض تعيين نادال على الجمعية العمومية للأعضاء، المقرّر انعقادها في 21 تشرين الثاني الجاري، للمصادقة على القرار.وأعرب نادال، البالغ 40 عاماً، عن سعادته بالترشيح، موجّهاً الشكر إلى فلورنتينو بيريز وأعضاء مجلس الإدارة، ومؤكداً قبوله الدعوة بحماسة ورغبته في التعلّم والمساهمة في مستقبل النادي.ويُعدّ نادال من أبرز أساطير التنس في العالم، بعدما حصد 22 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، من بينها 14 لقباً في بطولة المفتوحة، إلى جانب ميداليتين ذهبيتين أولمبيتين، قبل اعتزاله في تشرين الثاني 2024.ويرتبط النجم الإسباني بعلاقة وثيقة مع ، الذي يحمل عضويته الشرفية منذ عام 2011، كما تجمعه علاقة قوية برئيس النادي فلورنتينو بيريز.وكان اسم نادال قد طُرح سابقاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة بيريز في رئاسة النادي، إلا أنه قلّل من احتمالات توليه المنصب، فيما يبقى انضمامه إلى مجلس الإدارة مرهوناً بموافقة الجمعية العمومية.