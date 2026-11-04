تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

ريال مدريد يرشّح أسطورة التنس رافاييل نادال لعضوية مجلس إدارته

Lebanon 24
04-11-2026 | 11:29
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
ريال مدريد يرشّح أسطورة التنس رافاييل نادال لعضوية مجلس إدارته
ريال مدريد يرشّح أسطورة التنس رافاييل نادال لعضوية مجلس إدارته photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، ترشيح أسطورة التنس المعتزل رافاييل نادال للانضمام إلى مجلس إدارته، في خطوة قد تمنحه دوراً إدارياً جديداً داخل النادي الملكي.
Advertisement

وأوضح النادي، في بيان رسمي، أن مجلس الإدارة وافق على عرض تعيين نادال على الجمعية العمومية للأعضاء، المقرّر انعقادها في 21 تشرين الثاني الجاري، للمصادقة على القرار.

وأعرب نادال، البالغ 40 عاماً، عن سعادته بالترشيح، موجّهاً الشكر إلى رئيس النادي فلورنتينو بيريز وأعضاء مجلس الإدارة، ومؤكداً قبوله الدعوة بحماسة ورغبته في التعلّم والمساهمة في مستقبل النادي.

ويُعدّ نادال من أبرز أساطير التنس في العالم، بعدما حصد 22 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، من بينها 14 لقباً في بطولة فرنسا المفتوحة، إلى جانب ميداليتين ذهبيتين أولمبيتين، قبل اعتزاله في تشرين الثاني 2024.

ويرتبط النجم الإسباني بعلاقة وثيقة مع ريال مدريد، الذي يحمل عضويته الشرفية منذ عام 2011، كما تجمعه علاقة قوية برئيس النادي فلورنتينو بيريز.

وكان اسم نادال قد طُرح سابقاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة بيريز في رئاسة النادي، إلا أنه قلّل من احتمالات توليه المنصب، فيما يبقى انضمامه إلى مجلس الإدارة مرهوناً بموافقة الجمعية العمومية.
مواضيع ذات صلة
"المستقبل" يعلن تأييده ترشيح المحامية مايا شهاب لعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت
lebanon 24
Lebanon24
05/11/2026 03:30:21 Lebanon 24 Lebanon 24
بري إستقبل رئيس واعضاء مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان
lebanon 24
Lebanon24
05/11/2026 03:30:21 Lebanon 24 Lebanon 24
أتلتيكو مدريد يسخر من ريال مدريد.. ما القصة؟
lebanon 24
Lebanon24
05/11/2026 03:30:21 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الخدمة المدنية يفتح باب الترشح لإختيار خبراء لعضوية لجنة الاستثمار في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
lebanon 24
Lebanon24
05/11/2026 03:30:21 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

ريال مدريد الإسباني

مجلس الإدارة

رئيس النادي

ريال مدريد

فرنسا

سعادة

حماس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:47 | 2026-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:46 | 2026-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:33 | 2026-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:28 | 2026-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
15:22 | 2026-11-04
Lebanon24
11:00 | 2026-11-04
Lebanon24
09:57 | 2026-11-04
Lebanon24
09:11 | 2026-11-04
Lebanon24
07:51 | 2026-11-04
Lebanon24
04:35 | 2026-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24