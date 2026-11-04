غياب محمد صلاح وثلاثي مغربي في صدارة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي

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أعلن الاتحاد الأفريقي "كاف"، قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2026، والتي شهدت حضوراً مغربياً بارزاً، مقابل غياب النجم المصري محمد صلاح عن المنافسة.وضمت القائمة عشرة لاعبين، يتقدمهم المغربي أشرف حكيمي، لاعب وحامل جائزة العام الماضي، إلى جانب مواطنيه إبراهيم دياز، لاعب ، وإسماعيل صيباري، لاعب بايرن ميونيخ.كما شملت الترشيحات السنغالي ساديو ماني، لاعب النصر السعودي، ومواطنيه إسماعيلا سار وباب غاي، والغاني أنطوان سيمينيو، والإيفواري أماد ديالو، والكونغولي يوان ويسا، والجنوب أفريقي تيبوهو موكوينا.وشكّل غياب محمد صلاح عن القائمة إحدى أبرز مفاجآت الترشيحات، بعدما اعتاد النجم المصري المنافسة على الجوائز الفردية الأفريقية خلال السنوات الماضية.وفي بقية الفئات، برز اسم الحارس المغربي ياسين بونو، لاعب الهلال السعودي، ضمن المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى، إلى جانب السنغالي إدوارد ميندي والمصريين مصطفى شوبير والمهدي سليمان.كما ضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب كلاً من المصري حسام حسن، مدرب منتخب مصر، ومواطنه معتمد جمال، إلى جانب المغربيين وليد الركراكي ومحمد وهبي.ومن المقرر إقامة حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في العاصمة النيجيرية لاغوس، في 7 كانون الأول المقبل، للإعلان عن الفائزين بمختلف الفئات.