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رياضة

ريال مدريد يعاني لكنه ينتصر.. ثلاث نقاط ثمينة في دوري الأبطال

Lebanon 24
04-11-2026 | 15:22
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ريال مدريد يعاني لكنه ينتصر.. ثلاث نقاط ثمينة في دوري الأبطال
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حقق ريال مدريد الإسباني فوزاً صعباً على مضيفه أيك أثينا اليوناني بنتيجة 3-2، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.
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وافتتح الفريق اليوناني التسجيل مبكراً عبر أبو بكر كويتا في الدقيقة 12، قبل أن يدرك الإنجليزي جود بيلينغهام التعادل لريال مدريد في الدقيقة 32، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني، استعاد أيك أثينا تقدمه بهدف سجله ستافروس بيليوس في الدقيقة 75، لكن الفرنسي كيليان مبابي أعاد المباراة إلى نقطة التعادل بعد ثلاث دقائق فقط.

وبينما كانت المواجهة تتجه نحو التعادل، خطف الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي هدف الفوز لريال مدريد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 12 نقطة محققاً فوزه الرابع توالياً في البطولة، فيما تجمد رصيد أيك أثينا عند 3 نقاط.
 
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