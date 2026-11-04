ريال مدريد يعاني لكنه ينتصر.. ثلاث نقاط ثمينة في دوري الأبطال

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حقق فوزاً صعباً على مضيفه أيك أثينا اليوناني بنتيجة 3-2، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في بطولة .وافتتح الفريق اليوناني التسجيل مبكراً عبر كويتا في الدقيقة 12، قبل أن يدرك الإنجليزي جود بيلينغهام التعادل لريال في الدقيقة 32، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.وفي الشوط الثاني، استعاد أيك أثينا تقدمه بهدف سجله ستافروس بيليوس في الدقيقة 75، لكن الفرنسي كيليان مبابي أعاد المباراة إلى نقطة التعادل بعد ثلاث دقائق فقط.وبينما كانت المواجهة تتجه نحو التعادل، خطف الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي هدف الفوز لريال مدريد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.وبهذا الانتصار، رفع رصيده إلى 12 نقطة محققاً فوزه الرابع توالياً في البطولة، فيما تجمد رصيد أيك أثينا عند 3 نقاط.