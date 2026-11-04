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رياضة

ليلة إسطنبول تُسقط ليفربول... وفنربخشه يعاقبه

Lebanon 24
04-11-2026 | 23:55
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ليلة إسطنبول تُسقط ليفربول... وفنربخشه يعاقبه
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تلقى ليفربول خسارته الأولى في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعدما سقط أمام مضيفه فنربخشه التركي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء في إسطنبول، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري، بعدما تقدم الفريق الإنكليزي مرتين قبل أن ينجح أصحاب الأرض في قلب النتيجة.

وافتتح الشاب تري نيوني التسجيل لليفربول في الدقيقة 25، مسجلاً هدفه الأول مع الفريق الأول، لكن رد فنربخشه جاء سريعاً عبر ماسون غرينوود، الذي أدرك التعادل في الدقيقة 29 من ركلة حرة اصطدمت بأحد المدافعين وغيرت اتجاهها قبل أن تخدع الحارس أليسون بيكر.

وفي الشوط الثاني، ضغط ليفربول لاستعادة التقدم، وأجرى مدربه أندوني إيراولا تبديلات هجومية، فأشرك ألكسندر إيزاك وفلوريان فيرتز وكودي غاكبو. وأثمرت التغييرات عن هدف ثانٍ في الدقيقة 69، بعدما حول إيزاك عرضية غاكبو برأسه إلى الشباك، في أول لمسة له بعد دخوله.

لكن الفريق التركي لم ينتظر طويلاً للرد، إذ أدرك أرشي براون التعادل في الدقيقة 73، مستفيداً من كرة وصلت إليه أمام المرمى بعد عرضية من نغولو كانتي، في ظل ارتباك دفاعي بين غاكبو وأليسون.

وبعد ست دقائق، أكمل فيدات موريكي عودة فنربخشه، بعدما تفوق في الصراع الهوائي على مدافعي ليفربول وحوّل كرة عالية برأسه إلى الشباك، مانحاً فريقه التقدم للمرة الأولى في المباراة، وهي النتيجة التي بقيت حتى صافرة النهاية.

وكان ليفربول قد دخل اللقاء بعد بداية مثالية في المسابقة الأوروبية، محققاً الفوز في مبارياته الثلاث الأولى، لكن خسارته أمام فنربخشه حرمته فرصة معادلة رصيد باريس سان جيرمان في صدارة الترتيب.

في المقابل، شكّل الفوز دفعة مهمة للفريق التركي، الذي كان قد جمع نقطتين فقط في مبارياته الثلاث الأولى، ليرفع رصيده ويتقدم إلى المركز التاسع عشر في جدول يضم 36 فريقاً.

وعقب المباراة، أقرّ إيراولا بأن فريقه ارتكب أخطاء دفاعية كلفته النتيجة، مشيراً إلى أن الأهداف التي تلقاها جاءت من مواقف كان ينبغي التعامل معها بصورة أفضل، فيما اعتب

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