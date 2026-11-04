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رياضة

موهبته مهدّدة على مقاعد البدلاء... آيت نوري يبحث عن مخرج

Lebanon 24
04-11-2026 | 23:42
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موهبته مهدّدة على مقاعد البدلاء... آيت نوري يبحث عن مخرج
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تتزايد احتمالات رحيل الدولي الجزائري ريان آيت نوري عن مانشستر سيتي خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما تحرّك ممثلوه لإيجاد حلّ لوضعيته داخل الفريق، في ظل ابتعاده عن المشاركة هذا الموسم وعدم حصوله على فرص كافية لإثبات قدراته.

وبحسب تقرير نشره موقع "غول"، تلقّى مانشستر يونايتد دفعة في مساعيه لضم الظهير الأيسر البالغ 25 عاماً، بعدما أبدى محيط اللاعب استعداده للبحث عن وجهة تتيح له الحصول على دقائق لعب أكثر، مؤكداً أن بقاءه في وضعه الحالي لم يعد خياراً مناسباً.

وكان يونايتد قد أبدى اهتماماً بضم آيت نوري خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، في إطار بحثه عن تعزيز مركز الظهير الأيسر، كما ارتبط اسمه بمدافع نيوكاسل لويس هول ولاعب برشلونة أليخاندرو بالدي. إلا أن النادي لم ينجح في التعاقد مع أي لاعب في هذا المركز، بعدما رفض مانشستر سيتي عرضاً لاستعارة الدولي الجزائري في اليوم الأخير من سوق الانتقالات.

وأشار التقرير، نقلاً عن صحيفة "ذا صن" البريطانية، إلى أن مانشستر يونايتد قد يعيد فتح الملف في كانون الثاني، في وقت يدرس فيه اللاعب إمكانية مغادرة ملعب الاتحاد، بعدما فشل في الحصول على فرصة منتظمة للمشاركة.

ولم يخض آيت نوري أي دقيقة في الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم، واقتصرت مشاركاته على أربع مباريات في مختلف المسابقات، فيما لم تتجاوز دقائق لعبه 168 دقيقة. ورغم محدودية مشاركاته، نجح في تسجيل ثلاث تمريرات حاسمة خلال ظهوره في كأس الرابطة ودوري أبطال أوروبا.

وكان اللاعب قد خاض 17 مباراة في الدوري الإنكليزي خلال الموسم الماضي تحت قيادة بيب غوارديولا، قبل أن تتراجع فرصه أكثر هذا الموسم مع المدرب إنزو ماريسكا.

ولا يبدو مانشستر يونايتد النادي الوحيد المهتم بخدماته، إذ تراقب يوفنتوس وضع اللاعب أيضاً، بعدما أبدى النادي الإيطالي اهتماماً بضمه. لكن مانشستر سيتي لم يكن مستعداً للسماح له بالانتقال إلى جاره ومنافسه المحلي خلال الصيف الماضي.

ونقل التقرير عن ممثلي اللاعب قولهم: "علينا إيجاد الحل الأفضل مع مانشستر سيتي. لا يمكنه البقاء في وضع يُهدر فيه موهبته".

ويُتوقع أن تتضح وجهة آيت نوري خلال الأسابيع المقبلة، مع اقتراب سوق الانتقالات الشتوية، في ظل حاجة اللاعب إلى استعادة دوره الأساسي، ورغبة ممثليه في إيجاد مخرج من وضعه الحالي.

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