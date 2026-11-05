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رياضة

تصدّيات "مستحيلة" لا تكفي.. فاييس يتألق وبيتيس يسقط في دورتموند

Lebanon 24
05-11-2026 | 03:20
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تصدّيات مستحيلة لا تكفي.. فاييس يتألق وبيتيس يسقط في دورتموند
تصدّيات مستحيلة لا تكفي.. فاييس يتألق وبيتيس يسقط في دورتموند photos 0
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قدّم حارس مرمى نادي ريال بيتيس الإسباني لكرة القدم ألفارو فاييس عرضاً لافتاً أمام بوروسيا دورتموند الألماني على ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، رغم خسارة فريقه 1-2 في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهي الخسارة الأولى لبيتيس في المسابقة، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن فاييس كان بإمكانه فعل المزيد في الهدف الثاني لدورتموند، لكنه أنقذ فريقه في مناسبات عديدة. ففي الدقيقة 20، وصل رايرسون قرب خط المرمى ومرّر إلى سفينسون الذي سدّد من مسافة تقل عن مترين، لكن فاييس ارتمى بكل جسده وأبعد الكرة، في واحدة من أبرز تصدّيات هذه الجولة من البطولة. وفي الشوط الثاني، تصدّى بيد منخفضة لتسديدة كاريتساس، ثم أوقف ضربة رأسية لجوب بيلينغهام قبل 20 دقيقة من النهاية، ليُبقي فريقه في أجواء المباراة حتى النهاية.

ويُعدّ فاييس ضمن القائمة الأولية لمدرب منتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي، استعداداً للاستحقاقات المقبلة خلال التوقف الدولي.

وقال فاييس بعد المباراة: "إنهم فريق كبير، كانوا يلعبون على أرضهم ويضغطون بشكل جيد جداً على بناء اللعب، ما أجبرنا على اللعب بشكل أكثر مباشرة. قدّمنا أداءً جيداً إلى حد كبير. في الشوط الثاني وجدنا مساحات أكبر وضغطنا، لكن لم يحالفنا الحظ في إدراك التعادل. نغادر بطعم مرّ".

وأضاف: "نغادر بشعور رائع لأننا نافسنا فريقاً كبيراً وواجهناه، وكنا قريبين من انتزاع نقاط، مع قناعة بأن العمل موجود وأن الفريق قدّم كل ما بوسعه. هذا هو الطريق".

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