تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

خاص

باريس سان جيرمان "وحش أوروبا" الجديد.. ما سرّ القوة الهجومية المرعبة؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
05-11-2026 | 04:30
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
باريس سان جيرمان وحش أوروبا الجديد.. ما سرّ القوة الهجومية المرعبة؟
باريس سان جيرمان وحش أوروبا الجديد.. ما سرّ القوة الهجومية المرعبة؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد نادي "باريس سان جيرمان" الفرنسي، حامل لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أنه الفريق الأخطر هجومياً في القارة هذا الموسم، بعدما سحق نادي فياريال الإسباني 6-0 على ملعبه مساء الثلاثاء في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري. وسجل الفريق أربعة أهداف خلال 16 دقيقة وثانيتين، محطماً الرقم القياسي لأسرع رباعية في تاريخ البطولة، والذي كان يحمله ريال مدريد منذ 2011.
Advertisement
بدأ البرتغالي جواو نيفيز التسجيل في الدقيقة التاسعة، ثم أضاف ديزيريه دوي الهدف الثاني في الدقيقة 12، وتبعه سيني مايولو في الدقيقة 13، قبل أن يسجل الإسباني فابيان رويز الهدف الرابع في الدقيقة 17. وعاد رويز ليضيف هدفه الثاني في الدقيقة 50، فيما سجل ديفيد بولي، البالغ 17 عاماً، الهدف السادس في أول مشاركة له في البطولة. ويُعد هذا الفوز الأكبر للنادي خارج أرضه في تاريخ مشاركاته في دوري الأبطال، كما مُني فياريال بأثقل خسارة على ملعبه في المسابقة.
ولا تقتصر أهمية النتيجة على حجمها، بل في توقيتها وظروفها، إذ حققها الفريق رغم غياب عدد من لاعبيه الأساسيين، بعدما تعرض الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا لقطع في الرباط الصليبي، وغاب عثمان ديمبيلي وماركينيوس لأسابيع بسبب الإصابة. ورغم ذلك، أصبح "باريس سان جيرمان" أول فريق يحقق العلامة الكاملة بعد أربع جولات، ووصل إلى عشرة انتصارات متتالية في كل المسابقات.
وتكشف أرقام الفريق الأوروبية حجم تفوقه الهجومي، فقد فاز على سلوفان براتيسلافا 6-1، وعلى مانشستر سيتي وبرشلونة بنتيجة 4-2 في كل منهما، ثم على فياريال 6-0، أي أنه سجل 20 هدفاً في أربع مباريات، بينها ثمانية في مواجهتين أمام اثنين من أبرز المرشحين للقب. ويعكس هذا أن قوة الفريق لم تعد مرتبطة بنجم واحد، فأهداف مباراة "فياريال" الستة توزعت على خمسة لاعبين، معظمهم من خط الوسط والشبان، فيما برز مغنس أكليوش في صناعة اللعب، وسجل نيفيز هدفاً ومرر كرتين حاسمتين.
ويقوم مشروع المدرب الإسباني لويس إنريكي على الضغط العالي واستعادة الكرة بسرعة في مناطق الخصم، وهو ما أشاد به بعد المباراة. وقد سمح هذا الأسلوب بتحويل الفريق إلى منظومة يتبادل فيها لاعبو الوسط والأطراف أدوار التسجيل، بدلاً من الاعتماد على مهاجم محوري. وأصبح إنريكي هذا الموسم المدرب الأكثر تحقيقاً للانتصارات في تاريخ النادي.
غير أن الصورة الأوروبية تخفي تبايناً واضحاً مع البداية المحلية، فقد اكتفى الفريق بنقطتين من أول ثلاث جولات في الدوري الفرنسي، قبل أن يستعيد توازنه ويتصدر بعشرين نقطة بعد تسع جولات، بفارق نقطتين فقط عن ليل. ويطرح هذا التباين تساؤلاً حول قدرة الفريق على الحفاظ على هذا المستوى في المسابقتين معاً، خصوصاً مع استمرار غياب أبرز نجومه حتى ما بعد فترة التوقف الدولي.
 
مواضيع ذات صلة
"يويفا" يفرض تغييراً مفاجئاً على برشلونة أمام باريس سان جيرمان
lebanon 24
Lebanon24
05/11/2026 18:16:57 Lebanon 24 Lebanon 24
أشرف حكيمي يخطف الأضواء بثلاثية تاريخية في مباراة باريس سان جيرمان ولوهافر
lebanon 24
Lebanon24
05/11/2026 18:16:57 Lebanon 24 Lebanon 24
انتهى شهر العسل؟ فيران توريس يثير القلق في باريس سان جيرمان بعد بداية نارية
lebanon 24
Lebanon24
05/11/2026 18:16:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب الاحتجاجات.. تأجيل قمة باريس سان جيرمان وليون
lebanon 24
Lebanon24
05/11/2026 18:16:57 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

رياضة

مقالات لبنان24

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

الأوروبي

أوروبا

أوروبي

رابعة

الكرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
10:41 | 2026-11-05
Lebanon24
09:02 | 2026-11-05
Lebanon24
07:41 | 2026-11-05
Lebanon24
05:43 | 2026-11-05
Lebanon24
04:19 | 2026-11-05
Lebanon24
03:20 | 2026-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24