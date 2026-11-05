هالاند يحسم مواجهة لايبزيغ ويقود مانشستر سيتي إلى فوز صعب

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حسم النرويجي إرلينغ هالاند مواجهة مانشستر سيتي مع مضيفه لايبزيغ، بتسجيله هدف الفوز 3-2 في الدقيقة 78، مساء الأربعاء، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.
وتقدّم سيتي في الدقيقة 37 بهدف سجّله مدافع لايبزيغ كاستيلو لوكيبا بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يعادل ريدل باكو النتيجة في الدقيقة 49.
وأعاد إنزو فرنانديز التقدّم لفريق المدرب إنزو ماريسكا في الدقيقة 58، لكن أنطونيو نوسا أدرك التعادل للايبزيغ بعد ثلاث دقائق، قبل أن يمنح هالاند الفريق الإنكليزي النقاط الثلاث.
ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 9 نقاط في المركز السابع، بعد فوزه الثالث في المسابقة، فيما بقي لايبزيغ عند 3 نقاط في المركز الـ31 إثر خسارته الثالثة.