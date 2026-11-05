هالاند يحسم مواجهة لايبزيغ ويقود مانشستر سيتي إلى فوز صعب

حسم النرويجي مواجهة مع مضيفه ، بتسجيله هدف الفوز 3-2 في الدقيقة 78، مساء الأربعاء، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في .

وتقدّم سيتي في الدقيقة 37 بهدف سجّله مدافع لايبزيغ كاستيلو لوكيبا بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يعادل ريدل النتيجة في الدقيقة 49.

وأعاد التقدّم لفريق المدرب إنزو ماريسكا في الدقيقة 58، لكن أنطونيو نوسا أدرك التعادل للايبزيغ بعد ثلاث دقائق، قبل أن يمنح الفريق الإنكليزي النقاط الثلاث.

ورفع سيتي رصيده إلى 9 نقاط في المركز السابع، بعد فوزه الثالث في المسابقة، فيما بقي لايبزيغ عند 3 نقاط في المركز الـ31 إثر خسارته الثالثة.