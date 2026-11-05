حتى 2029.. بايرن ميونخ يمدد عقد هاري كين

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الألماني، الخميس، تمديد عقد مهاجمه وهدافه الإنكليزي الدولي هاري كين حتى عام 2029.وانضم كين إلى ميونخ قادما من الإنكليزي عام 2023، وواصل منذ ذلك الحين مسيرته مع الفريق البافاري، الذي حقق معه عددا من الألقاب الفردية والجماعية.وحصل كين، قائد المنتخب الإنكليزي البالغ من العمر 33 عاما، على لأفضل لاعب في العالم الأسبوع الماضي، عقب مسيرة قياسية مع الفريق البافاري، ليصبح أول لاعب منذ 25 عاما يتوج بالجائزة.كما أصبح أول لاعب من يحرزها منذ 30 عاما، وذلك بعد تسجيله 73 هدفا بقميصي بايرن ميونخ والمنتخب الإنكليزي في الموسم الماضي.وسجل كين 156 هدفا خلال 161 مباراة مع بايرن ميونخ، وتوج معه بلقبين للدوري الألماني وثلاثة ألقاب في المسابقات المحلية.علما بأن عقده الأصلي مع الفريق كان سينتهي بنهاية الموسم الحالي.وقال كين عقب توقيع العقد الجديد: "أشعر بأنني في تماما مع بايرن ميونخ. أحب النادي والجماهير ومدينة ميونخ. لدينا فريق رائع ومدرب رائع هو فينسنت كومباني، ويشعرني بالفخر أن أكون جزءا من هذا النادي".وأضاف: "عائلتي سعيدة للغاية هنا، وكنت على الاستمرار. أتطلع ال ن إلى ، وأرغب في الفوز بالمزيد من الألقاب مع هذا النادي الكبير". (سكاي نيوز عربية)