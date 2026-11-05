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رياضة

بعد اعتزال رونالدو دوليا.. رد عاجل من الاتحاد البرتغالي

Lebanon 24
05-11-2026 | 09:02
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بعد اعتزال رونالدو دوليا.. رد عاجل من الاتحاد البرتغالي
بعد اعتزال رونالدو دوليا.. رد عاجل من الاتحاد البرتغالي photos 0
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رفض الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أن تمر لحظة اعتزال الأسطورة كريستيانو رونالدو اللعب دوليا دون تكريم يليق بمسيرته التاريخية، مؤكدا نيته تنظيم احتفالية خاصة لتوديع قائده الأسطوري.
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وقال الاتحاد البرتغالي في بيانه: "يعرب الاتحاد البرتغالي لكرة القدم عن أعمق وأصدق امتنانه لقائده الأبدي، كريستيانو رونالدو، الذي أعلن اليوم اعتزاله النهائي من المنتخب الوطني".

وأضاف: "بشعور عميق بالامتنان والإعجاب الشديد، يشيد الاتحاد البرتغالي لكرة القدم علنا ويشكر كريستيانو رونالدو على مسيرته الاستثنائية التي خدم بها بلدنا".

وتابع: "لم يكن قائدنا مجرد رياضي متميز، بل كان قائدا ملهما، ومثالا للتفاني، والرمز الأمثل لروح منتخبنا الوطني. وعلى مدار مسيرة دولية أسطورية، خاض خلالها 234 مباراة دولية وسجل 146 هدفا، حمل القائد البلاد على كتفيه، وحطم الأرقام القياسية، وقاد الفريق إلى لحظات ستظل محفورة في تاريخ كرة القدم الوطنية إلى الأبد".

وواصل: "كل قطرة عرق، وكل هدف حاسم، وكل مرة ارتدى فيها شارة القيادة بفخر داخل الملعب، كانت تعكس حبه المطلق لقميصنا".

وشدد البيان على أن إرث رونالدو لا يقتصر على إنجازاته داخل المستطيل الأخضر، موضحا: "إن تفانيه وإرثه يتجاوزان حدود الملعب. لقد رفع كريستيانو رونالدو اسم البرتغال، وألهم أجيالا من الشباب الذين يحلمون بالسير على خطاه، فهو بالنسبة إلى كثيرين منا أفضل لاعب على مر العصور".

وجاءت الرسالة الأبرز في البيان عندما أكد الاتحاد البرتغالي رفضه إنهاء مسيرة قائده دون احتفاء رسمي، قائلا: "لذلك، يرفض الاتحاد البرتغالي لكرة القدم السماح بأن يتم هذا الوداع دون تكريم لائق. إن رغبتنا الراسخة والكبيرة هي تنظيم وتخطيط والمشاركة والتعاون الفعال في ما سيكون دائما تكريما يليق بمسيرة كريستيانو رونالدو العظيمة، حيث يمكن للجماهير والبلاد أن تصفق وتحتفل، مرة أخرى، باللاعب الذي قدم لنا الكثير".

واختتم الاتحاد بيانه برسالة مؤثرة إلى قائده التاريخي: "شكرا لك على كل شيء، أيها القبطان، هذا سيكون بيتك دائما"، قبل أن يوجه رسالة تحمل إشارة إلى هدف رونالدو المقبل، قائلا: "هيا بنا نحو الهدف 1000". (روسيا اليوم) 
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كريستيانو رونالدو

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