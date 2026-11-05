بعد وفاته على ارض الملعب.. تشريح جثة مهاجم تينيريفي يكشف سبب الوفاة

كشف التقرير الأولي لتشريح جثة خيسوس دي ميغيل، مهاجم تينيريفي، أن سبب الوفاة هو "صدمة عرضية في الصدر
"، تتسق مع الاصطدام العنيف الذي تعرض له خلال مباراة فريقه أمام أندورا.
وأكدت محكمة العدل العليا
في جزر الكناري، تسلم محكمة التحقيق رقم 2 في سانتا كروز
دي تينيريفي، للتقرير الأولي، مشيرة إلى أن مضمونه سيبقى سرياً احتراماً لخصوصية المتوفى وعائلته، مع انتظار نتائج الفحوصات الإضافية في مختبر متخصص.
وكان دي ميغيل، 30 عاماً، قد تعرض لاصطدام مروع مع خيسوس أوونو، حارس مرمى أندورا، في الدقيقة 97 من مباراة دوري
الدرجة الثانية يوم الاثنين، والتي توقفت والنتيجة تشير إلى التعادل 2-2.
وأشار تقرير حكم المباراة إلى أن أوونو استخدم "قوة مفرطة" أثناء التنافس على الكرة
قرب خط المنتصف، ليتم طرده على الفور.
ووفقاً لصحيفة (الصن) البريطانية
، من المتوقع أن تؤكد الفحوصات الإضافية الاستنتاج الأولي للطب الشرعي.