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رياضة

تيا عبيد تحصد ميدالية فضية في السباحة في الألعاب الأولمبية للشباب - دكار

Lebanon 24
05-11-2026 | 13:13
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تيا عبيد تحصد ميدالية فضية في السباحة في الألعاب الأولمبية للشباب - دكار
تيا عبيد تحصد ميدالية فضية في السباحة في الألعاب الأولمبية للشباب - دكار photos 0
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 تمكنت السباحة تيا عبيد من إحراز الميدالية الفضية لسباق ال 50 مترا صدرا، ضمن مسابقة السباحة للألعاب الأولمبية للشباب بالعاصمة السنغالية دكار، خلال مشاركتها في هذا السباق اليوم في جولتين صباحية حيث حلّت في المرتبة الأولى مسجلة زمناً بلغ 98 : 31 ثانية وتأهلت إلى نهائي المسابقة الذي جرى بعد الظهر.

وحلّت النجمة اللبنانية في المركز الثاني بزمن بلغ 00 : 30 ثانية وبفارق 76 . 1 من عشر الثانية عن اليابانية إيشيكاوا صاحبة الميدالية الذهبية.
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وفضية عبيد هي الميدالية الثانية للبنان في تاريخ مشاركاته في هذه الألعاب، بعد برونزية التايكواندو التي أحرزها ميشال سماحة في سنغافورة 2010.

وقال المدرب الوطني محمد صقر، بحسب بيان عن اللجنة الأولمبية المعترف بها دوليا: "مت حققته البطلة تيا عبيد جاء بعد تعب من السنوات والجهد الكبير، وهو بمثابة مكافأة عبر الميدالية الأولمبية. وقد رفع علم لبنان و كان الأمر بمثابة حلم وقد تحقق والحمد لله. وأقدّم شكري وتقديري للجنة الأولمبية اللبنانية ولرئيس البعثة على تعبه وجهده ولكل الإداريين والمدربين والأهالي".
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