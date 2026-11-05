تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

قرار وشيك بإقالته.. هل بدأت نهاية مشوار حسام حسن مع الفراعنة ؟

Lebanon 24
05-11-2026 | 23:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
قرار وشيك بإقالته.. هل بدأت نهاية مشوار حسام حسن مع الفراعنة ؟
قرار وشيك بإقالته.. هل بدأت نهاية مشوار حسام حسن مع الفراعنة ؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بعد منعه من الظهور الإعلامي على خلفية أزمته مع طليقته المعروفة باسم "دان آدم"، أفادت وسائل إعلام مصرية اليوم الخميس، عن قرار مرتقب بقرب إقالة حسام حسن من تدريب منتخب مصر لكرة القدم.
Advertisement
وأكدت أن مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، استقروا على إقالة حسام حسن من تدريب المنتخب الوطني الأول خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب سلسلة من الأزمات الشخصية والإعلامية المحتدمة التي أحاطت بالجهاز الفني مؤخراً.

كما كشفت أن إدارة الاتحاد اتخذت قراراً بأن تكون مباراتا منتخب مصر أمام ملاوي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027 هما المحطة الأخيرة للجهاز الفني الحالي، على أن يجرى الإعلان الرسمي عقب انتهاء المواجهتين، مع مفاضلة بين التعاقد مع مدرب وطني جديد أبرزهم حسام البدري وعلي ماهر أو استقدام مدير فني أجنبي.
منع ظهور حسام حسن على الفضائيات
ويأتي ذلك بالتزامن مع قرار صدر أمس الأربعاء من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر بمنع ظهور حسام حسن، على كافة الوسائل الإعلامية في البلاد.

ومؤخراً تقدم محاميا حسام حسن، ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد طليقته بتهمة الجمع بين زوجين في توقيت واحد.

وكشفت أوراق البلاغ، أن تفاصيل الزواج تعود إلى 20 آب عام 2015، حين أُبرم عقد زواج عرفي شرعي بين حسام حسن ودينا مصطفى، بحضور شاهدين، كان من بينهما شقيق المدرب الكابتن إبراهيم حسن.

ووفقاً للبند الأول من العقد، أقرت الزوجة صراحة بأنها خالية من أي موانع شرعية، وأنها ليست على ذمة رجل آخر.
اتهم طليقته بالجمع بين زوجين
لكن المفاجأة تفجرت لاحقاً، إذ اكتشف حسام حسن أن طليقته كانت لا تزال مرتبطة قانوناً وفعلياً بزوج سابق وقت إبرام عقد الزواج العرفي، فيما قدم الفريق القانوني، ضمن بلاغه، مستندات رسمية قال إنها تثبت أن الطلاق الفعلي بينها وبين زوجها السابق لم يقع إلا في 18 شباط 2017، أي بعد نحو عام ونصف العام من زواجها العرفي بحسام حسن.

وكان حسام حسن قد طلق زوجته الثانية السابقة، دينا مصطفى المعروفة باسم "دان آدم"، مؤخراً، بعد سلسلة من الأزمات التي اندلعت على خلفية خلافات بينها وبين زوجته الأولى.

وشهدت إحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي، خلال أغسطس الماضي، مشادة كلامية حادة تطورت إلى اشتباك بالأيدي بين زوجة حسام حسن الأولى، هويدا الغرباوي، وزوجته الثانية "دان آدم"، وذلك بحضور حسام حسن نفسه.
 
مواضيع ذات صلة
محامي طليقة حسام حسن يكشف تفاصيل جديدة عن زواجها السابق ويرد على اتهاماته أمام النيابة
lebanon 24
Lebanon24
06/11/2026 07:49:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الفيفا يعاقب حسام وإبراهيم حسن وزيكو
lebanon 24
Lebanon24
06/11/2026 07:49:10 Lebanon 24 Lebanon 24
حسام حسن: لهذا السبب تم استبدال محمد صلاح
lebanon 24
Lebanon24
06/11/2026 07:49:10 Lebanon 24 Lebanon 24
كلمة واحدة من حسام حسن تشعل الغضب في مصر
lebanon 24
Lebanon24
06/11/2026 07:49:10 Lebanon 24 Lebanon 24

المجلس الأعلى

وسائل الإعلام

النائب العام

لكرة القدم

نائب العام

كرة القدم

حسن على

الشمالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:43 | 2026-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:07 | 2026-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:15 | 2026-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
00:43 | 2026-11-06
Lebanon24
00:07 | 2026-11-06
Lebanon24
23:15 | 2026-11-05
Lebanon24
16:00 | 2026-11-05
Lebanon24
15:00 | 2026-11-05
Lebanon24
14:41 | 2026-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24