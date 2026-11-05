قرار وشيك بإقالته.. هل بدأت نهاية مشوار حسام حسن مع الفراعنة ؟

بعد منعه من الظهور الإعلامي على خلفية أزمته مع طليقته المعروفة باسم "دان آدم"، أفادت وسائل إعلام اليوم الخميس، عن قرار مرتقب بقرب إقالة حسام حسن من تدريب منتخب مصر .

Advertisement

وأكدت أن مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، استقروا على إقالة حسام حسن من تدريب المنتخب الوطني الأول خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب سلسلة من الأزمات الشخصية والإعلامية المحتدمة التي أحاطت بالجهاز الفني مؤخراً.



كما كشفت أن إدارة الاتحاد اتخذت قراراً بأن تكون مباراتا منتخب مصر أمام ملاوي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027 هما المحطة الأخيرة للجهاز الفني الحالي، على أن يجرى الإعلان الرسمي عقب انتهاء المواجهتين، مع مفاضلة بين التعاقد مع مدرب وطني جديد أبرزهم حسام البدري وعلي ماهر أو استقدام مدير فني أجنبي.

منع ظهور حسام الفضائيات

ويأتي ذلك بالتزامن مع قرار صدر أمس الأربعاء من لتنظيم الإعلام في مصر بمنع ظهور حسام حسن، على كافة الوسائل الإعلامية في البلاد.



ومؤخراً تقدم محاميا حسام حسن، ببلاغ رسمي إلى ضد طليقته بتهمة الجمع بين زوجين في توقيت واحد.



وكشفت أوراق البلاغ، أن تفاصيل الزواج تعود إلى 20 آب عام 2015، حين أُبرم عقد زواج عرفي شرعي بين حسام حسن ودينا مصطفى، بحضور شاهدين، كان من بينهما شقيق المدرب الكابتن إبراهيم حسن.



ووفقاً للبند الأول من العقد، أقرت الزوجة صراحة بأنها خالية من أي موانع شرعية، وأنها ليست على ذمة رجل آخر. ويأتي ذلك بالتزامن مع قرار صدر أمس الأربعاء من لتنظيم الإعلام في مصر بمنع ظهور حسام حسن، على كافة الوسائل الإعلامية في البلاد.ومؤخراً تقدم محاميا حسام حسن، ببلاغ رسمي إلى ضد طليقته بتهمة الجمع بين زوجين في توقيت واحد.وكشفت أوراق البلاغ، أن تفاصيل الزواج تعود إلى 20 آب عام 2015، حين أُبرم عقد زواج عرفي شرعي بين حسام حسن ودينا مصطفى، بحضور شاهدين، كان من بينهما شقيق المدرب الكابتن إبراهيم حسن.ووفقاً للبند الأول من العقد، أقرت الزوجة صراحة بأنها خالية من أي موانع شرعية، وأنها ليست على ذمة رجل آخر.

اتهم طليقته بالجمع بين زوجين

لكن المفاجأة تفجرت لاحقاً، إذ اكتشف حسام حسن أن طليقته كانت لا تزال مرتبطة قانوناً وفعلياً بزوج سابق وقت إبرام عقد الزواج العرفي، فيما قدم الفريق القانوني، ضمن بلاغه، مستندات رسمية قال إنها تثبت أن الطلاق الفعلي بينها وبين زوجها السابق لم يقع إلا في 18 شباط 2017، أي بعد نحو عام ونصف العام من زواجها العرفي بحسام حسن.



وكان حسام حسن قد طلق زوجته الثانية السابقة، دينا مصطفى المعروفة باسم "دان آدم"، مؤخراً، بعد سلسلة من الأزمات التي اندلعت على خلفية خلافات بينها وبين زوجته الأولى.



وشهدت إحدى القرى السياحية في الساحل ، خلال أغسطس الماضي، مشادة كلامية حادة تطورت إلى اشتباك بالأيدي بين زوجة حسام حسن الأولى، هويدا الغرباوي، وزوجته الثانية "دان آدم"، وذلك بحضور حسام حسن نفسه.