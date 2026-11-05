من رونالدو إلى ميسي وأوزيل.. لماذا يعتزل نجوم كرة القدم اللعب الدولي؟

Advertisement

لم يكن إعلان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اعتزاله اللعب الدولي مجرّد نهاية لمسيرة لاعب استثنائي مع منتخب بلاده، بل أعاد فتح النقاش حول ظاهرة تتكرر في كرة القدم، حين يقرر نجوم الصف الأول وضع حد لمسيرتهم الدولية، لأسباب لا ترتبط دائماً بالتقدم في العمر أو تراجع المستوى الفني، بل قد تكون نتيجة خلافات مع المدربين، أو أزمات مع الاتحادات الكروية، أو ضغوط جماهيرية وإعلامية، وصولاً إلى الإحباط بعد إخفاقات كبرى في البطولات الدولية.وعلى امتداد السنوات الماضية، شهدت كرة القدم العالمية قرارات اعتزال تركت أثراً واسعاً، بعضها كان وداعاً طبيعياً بعد تحقيق الإنجازات، فيما جاء بعضها الآخر في أجواء مشحونة بالخلافات والانتقادات، قبل أن يتراجع بعض اللاعبين عن قراراتهم ويعودوا مجدداً إلى منتخباتهم.وفي هذا السياق، يبرز عدد من الأسماء التي تحولت قرارات اعتزالها إلى محطات بارزة في تاريخ كرة القدم الحديثة.يأتي قرار رونالدو في مرحلة مفصلية من مسيرته، بعدما أعلن، في 5 تشرين الثاني 2026، أنه سيضع حداً لمشواره مع المنتخب البرتغالي عقب انتهاء نافذة المباريات الدولية لشهر تشرين الثاني. ويغادر المنتخب بعدما خاض 234 مباراة دولية وسجل 146 هدفاً، محققاً رقماً قياسياً في تاريخ كرة القدم الدولية للرجال.وخلال مسيرته، قاد رونالدو البرتغال إلى لقب كأس الأمم الأوروبية عام 2016، إضافة إلى الفوز بدوري الأمم الأوروبية عامي 2019 و2025، كما شارك في ست نسخ من كأس العالم.لكن قرار الاعتزال جاء في أعقاب مرحلة شهدت توتراً في علاقته بالجهاز الفني بقيادة المدرب جورجي جيسوس. ووفقاً لما أوردته وكالة الأناضول، فقد غادر رونالدو معسكر المنتخب خلال فترة التوقف الدولية في أيلول، بعدما بقي على مقاعد البدلاء في مواجهة النرويج، واتهم المدرب بعدم الالتزام بوعود تتعلق بمشاركته. كما اعتذر لاحقاً للجماهير وزملائه، في وقت أشارت تقارير إلى تعرضه لعقوبة من الاتحاد البرتغالي.ورغم تزامن الاعتزال مع هذه الخلافات، لم يعلن رونالدو أن النزاع مع المدرب هو السبب المباشر لقراره، بل قدم خطوته بوصفها نهاية لرحلة استمرت 23 عاماً، مشيراً إلى صعوبة القرار وارتباطه بالجانب العاطفي. وسيواصل اللعب على مستوى الأندية مع النصر السعودي، ما يعني أن الاعتزال يقتصر على المنتخب الوطني.في حزيران 2016، فاجأ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي العالم بإعلانه الاعتزال الدولي، عقب خسارة منتخب بلاده أمام تشيلي في نهائي بطولة كوبا أميركا، في المباراة التي أهدر خلالها ركلة ترجيح.وجاء القرار بعد سلسلة من الإخفاقات في المباريات النهائية، إذ خسر ميسي مع الأرجنتين نهائي كأس العالم 2014، ونهائي كوبا أميركا عامي 2015 و2016، فضلاً عن خسارة نهائي كوبا أميركا عام 2007.وقال حينها إن المنتخب الوطني انتهى بالنسبة إليه، معبّراً عن إحباطه من عدم القدرة على إحراز لقب كبير مع الأرجنتين، رغم المحاولات المتكررة.ولم يكن الإخفاق الرياضي وحده حاضراً في المشهد، إذ واجه ميسي انتقادات جماهيرية وإعلامية متزايدة، وصلت إلى التشكيك بقدرته على قيادة المنتخب، رغم إنجازاته الكبيرة مع برشلونة.لكن قرار الاعتزال لم يستمر طويلاً، إذ عاد ميسي عن موقفه بعد نحو شهرين، واستأنف مسيرته الدولية، قبل أن يحقق الحلم الأكبر بقيادة الأرجنتين إلى لقب كأس العالم 2022 في قطر، إضافة إلى الفوز بكوبا أميركا عامي 2021 و2024.وتُعد تجربة ميسي مثالاً واضحاً على أن قرار الاعتزال الدولي قد يكون أحياناً ردة فعل على تراكم الضغوط والإخفاقات، وليس بالضرورة قراراً نهائياً.على خلاف رونالدو وميسي، ارتبط اعتزال النجم الألماني مسعود أوزيل عام 2018 بأزمة تجاوزت حدود الملعب، وتحولت إلى قضية جدل داخل ألمانيا.فبعد خروج المنتخب الألماني من الدور الأول لكأس العالم في ، تعرض أوزيل لانتقادات واسعة، خصوصاً على خلفية صورة جمعته بالرئيس رجب طيب أردوغان قبل انطلاق البطولة، وهو ما أثار جدلاً سياسياً وإعلامياً بسبب أصول اللاعب التركية.وفي تموز 2018، أعلن أوزيل اعتزاله اللعب الدولي، بعد أن خاض 92 مباراة مع المنتخب الألماني، متهماً الاتحاد الألماني لكرة القدم وأطرافاً إعلامية وجماهيرية بممارسة التمييز العنصري وعدم احترامه بسبب جذوره التركية.وقال في بيان اعتزاله إنه لم يعد يرغب في ارتداء قميص المنتخب في ظل شعوره بالعنصرية وعدم الاحترام، معتبراً أن إنجازاته السابقة مع ألمانيا لم تعد موضع تقدير.وكان أوزيل أحد أبرز عناصر المنتخب الألماني المتوج بكأس العالم 2014، إلا أن الخلاف الذي نشأ بعد صورة أردوغان، وما تبعه من انتقادات، دفعه إلى إنهاء علاقته الدولية بطريقة اتسمت بالتوتر والانقسام.وهنا لم يكن الاعتزال مرتبطاً بتراجع المستوى أو التقدم في العمر، بل بأزمة هوية وانتماء، وخلاف مع المؤسسة الكروية التي كان يمثلها.في تموز 2021، أعلن لاعب الوسط الألماني توني كروس اعتزاله اللعب الدولي، عقب خروج ألمانيا من بطولة كأس أوروبا، بعد الخسارة أمام إنكلترا في دور الـ16.وجاء القرار بعد مسيرة امتدت إلى 106 مباريات دولية، توج خلالها بلقب كأس العالم 2014، وكان أحد أبرز لاعبي جيله في خط الوسط.لكن كروس لم يربط اعتزاله بخلافات مع المدرب أو الاتحاد الألماني، بل أوضح أنه اتخذ القرار قبل نهاية البطولة بفترة، رغبة منه في التركيز على أهدافه مع ريال مدريد خلال السنوات التالية، إلى جانب تخصيص وقت أكبر لعائلته.وتكشف تجربته عن نموذج مختلف للاعتزال الدولي، يقوم على إعادة ترتيب الأولويات المهنية والشخصية، بعيداً عن الأزمات والضغوط الجماهيرية.أما الأسطورة زين الدين زيدان، فقد أعلن عام 2004 اعتزاله اللعب الدولي، بعد مسيرة امتدت عشر سنوات مع المنتخب الفرنسي، توج خلالها بكأس العالم 1998 وبطولة أوروبا 2000.وأوضح حينها أنه يريد إفساح المجال أمام الجيل الجديد، معتبراً أن الوقت قد حان لإنهاء مشواره الدولي.لكن قصة زيدان لم تنته عند هذا الحد، إذ عاد عن اعتزاله عام 2005، بعدما واجه المنتخب الفرنسي صعوبات في التأهل إلى كأس العالم 2006، ليشارك في البطولة التي أعلن مسبقاً أنها ستكون محطته الأخيرة.وفي نيسان 2006، أكد أنه سيعتزل كرة القدم نهائياً بعد المونديال، مشيراً إلى تأثير التقدم في العمر وصعوبة الاستمرار بالمستوى نفسه، فضلاً عن عدم رضاه عن نتائج ريال مدريد في الفترة السابقة.وهكذا، لم يكن اعتزال زيدان نتيجة صدام مع الاتحاد أو الجهاز الفني، بل قراراً ارتبط بتقييمه لمسيرته وقدرته على مواصلة اللعب بالمستوى الذي يطمح إليه.لم تقتصر الاعتزالات الدولية المرتبطة بمرحلة ما بعد مونديال 2026 على رونالدو، إذ شهدت البطولة نهاية مشوار عدد من الأسماء البارزة في كرة القدم العالمية.- مانويل نوير: أنهى حارس مرمى ألمانيا مسيرته الدولية بعد مونديال 2026، بعدما كان قد أعلن اعتزاله سابقاً قبل العودة إلى المنتخب للمشاركة في البطولة. وخاض 128 مباراة دولية، وحقق لقب كأس العالم 2014. وجاءت عودته الأخيرة استثنائية، بعدما أوضح أنها ستكون مشاركته الختامية مع المنتخب.- نيمار: أعلن النجم البرازيلي اعتزاله الدولي بعد خروج البرازيل من دور الـ16 أمام النرويج في مونديال 2026، منهياً مسيرة سجل خلالها 80 هدفاً في 130 مباراة دولية. وجاء القرار بعد سنوات شهدت إصابات وانتكاسات متكررة، إلى جانب إخفاقات المنتخب في تحقيق لقب كأس العالم خلال فترة وجوده.- رياض محرز: أنهى قائد المنتخب الجزائري مشواره الدولي بعد مونديال 2026، بعدما كان قد أشار إلى أن البطولة ستكون الأخيرة له مع المنتخب. ويغادر محرز بعد مسيرة ارتبطت بأحد أبرز إنجازات الجزائرية، وهو التتويج بكأس الأمم الأفريقية عام 2019، حين قاد جيلاً كاملاً إلى اللقب.وتعكس هذه الحالات تداخل عامل العمر والإصابات وتراكم المشاركات الدولية مع الرغبة في إنهاء المسيرة عند محطة كبرى، حتى عندما لا تكون النهاية مصحوبة بتتويج أو إنجاز جديد.تُظهر هذه التجارب أن الاعتزال الدولي لا يخضع لقاعدة واحدة، بل يتأثر بمجموعة من العوامل التي تختلف من لاعب إلى آخر.ففي حالة أوزيل، كان الخلاف مع الاتحاد الألماني والشعور بالتمييز من الأسباب التي أعلنها اللاعب صراحة، بينما جاء قرار ميسي تحت وطأة الإخفاقات المتكررة والانتقادات الجماهيرية. أما كروس وزيدان، فارتبط اعتزالهما باعتبارات شخصية ومهنية، وتقييمهما للمرحلة التي وصلا إليها في مسيرتيهما.وفي المقابل، تكتسب حالة رونالدو أهمية خاصة بسبب التزامن بين إعلانه الاعتزال وظهور خلاف علني مع الجهاز الفني البرتغالي، من دون أن يعني ذلك بالضرورة أن الخلاف هو الدافع المباشر للقرار.وفي كرة القدم الحديثة، لا يمثل المنتخب الوطني مجرد محطة إضافية في مسيرة اللاعب، بل يرتبط بالهوية الوطنية والضغط الجماهيري والتوقعات المرتفعة، وهو ما يجعل قرار الابتعاد عنه أكثر تعقيداً من الاعتزال على مستوى الأندية.وبين من يختار الرحيل بعد تحقيق الألقاب، ومن يغادر تحت وطأة الخلافات أو الإحباط، تبقى بعض الاعتزالات قابلة للتراجع، كما حدث مع ميسي وزيدان، فيما يشكل بعضها الآخر نهاية فعلية لحقبة كاملة في تاريخ المنتخبات الوطنية.الخلاصة أن الاعتزال الدولي لا يعني دائماً نهاية القدرة على العطاء، بل قد يكون إعلاناً عن نهاية علاقة اللاعب بمنتخبه، سواء بفعل الزمن أو الظروف أو الخلافات التي تراكمت خلف الكواليس.