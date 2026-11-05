روما في القمة وإنتر يتراجع... تصنيف جديد لقوة أندية إيطاليا

وضع موقع "CBS Sports" نادي روما في صدارة تصنيف القوة لأندية الدوري ، بعد مرور عشر جولات على انطلاق الموسم، متقدماً على إنتر الذي تراجع إلى المركز الثاني عقب خسارته أمام ميلان في ديربي ميلانو، فيما حافظ كومو على المركز الثالث، وجاء لاتسيو رابعاً وميلان خامساً.

ويعكس التصنيف، الذي نشره الموقع في 5 تشرين الثاني، تقييم أداء الفرق ومستواها في الفترة الأخيرة، وليس ترتيبها الرسمي في جدول الدوري، حيث تصدّر روما القائمة بفضل استقراره الهجومي وتسجيله 28 هدفاً في عشر مباريات، رغم غياب عدد من لاعبيه بسبب الإصابات.

وبحسب الكاتب فرانشيسكو بورزيو، فإن روما فرض نفسه في المركز الأول بفضل امتلاكه أفضل خط هجوم في البطولة حتى الآن، فيما جاء تراجع إنتر نتيجة خسارته أمام ميلان، والطريقة التي تلقى بها هدفين خلال الدقائق العشر الأولى من المباراة، بعدما عانى الفريق من المشكلة نفسها في مباريات سابقة.

وجاء كومو في المركز الثالث، بعدما اعتبره التقرير من أبرز المرشحين للمنافسة على لقب الدوري، مشيداً بالمستوى الذي يقدمه إلى جانب روما، رغم مشاركته في .

أما لاتسيو، فحلّ رابعاً بعدما تصدّر جدول ترتيب الدوري بقيادة المدرب جينارو غاتوزو، لكن التقرير شكّك في قدرته على الحفاظ على الصدارة لفترة طويلة، بسبب الفارق في مستوى لاعبي التشكيلة الأساسية والبدلاء. وجاء ميلان خامساً، مع الإشارة إلى أن الفريق يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين، لكنه يحتاج إلى مزيد من الثبات في الأداء، خصوصاً أمام الفرق الأقل قوة.

يوفنتوس يتقدم ونابولي يتراجع

وفي المراكز التالية، حلّ فروزينوني سادساً، بعدما حقق ستة انتصارات وتعادلين مقابل خسارتين خلال عشر مباريات، أمام يوفنتوس ونابولي، فيما جاء يوفنتوس سابعاً بعد فوزه على نابولي، وهو انتصار اعتبره التقرير خطوة إيجابية، لكنه لا يكفي وحده لمعالجة المشكلات التي يعاني منها الفريق.

وتراجع نابولي إلى المركز الثامن، في ظل بدايته الأسوأ للموسم منذ ثماني سنوات، بعدما جمع 14 نقطة فقط في عشر مباريات، مع تزايد الضغوط على مدربه ماسيميليانو أليغري.

أما بولونيا فتقدم إلى المركز التاسع، بعد تحقيق أربعة انتصارات في آخر خمس مباريات بالدوري، فيما احتل فيورنتينا المركز العاشر عقب فوزه على ساسولو.

وجاء ترتيب الفرق من المركز الحادي عشر إلى العشرين على النحو الآتي:

كالياري، بعد خسارته أربع مباريات متتالية. أتالانتا، وسط تراجع النتائج والضغوط على المدرب ماوريتسيو ساري. تورينو. جنوى، الذي حقق أربعة انتصارات في خمس مباريات بعد فترة التوقف الدولي. ساسولو، بعد خسارته أربعاً من آخر خمس مباريات. مونزا. أودينيزي، الذي أقال مدربه كوستا رونيايتش وعيّن باولو زانيتي بدلاً منه. ليتشي. بارما، الذي حقق أول فوز له بقيادة مدربه الجديد ألبرتو جيلاردينو. فينيتسيا، الذي لا يزال يبحث عن الاستقرار بعد بداية متعثرة.

ولفت التقرير إلى التغييرات التي شهدتها الأجهزة الفنية لعدد من الأندية منذ بداية الموسم، إذ أقال فيورنتينا فابيو غروسو بعد ثلاث مباريات فقط، وعاد باولو فانولي لتولي المهمة، فيما استبدل بولونيا دومينيكو تيديسكو برافاييلي بالادينو بعد أربع مباريات. كذلك انفصل بارما عن كارلوس كويستا وعيّن ألبرتو جيلاردينو، وأقال فينيتسيا جيوفاني ستروبّا بعد ست هزائم متتالية، بينما أنهى أودينيزي مهمّة رونيايتش وأسند التدريب إلى باولو زانيتي.