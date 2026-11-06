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رياضة

إشبيلية وألافيس في مواجهة لاستعادة الانتصارات

Lebanon 24
06-11-2026 | 03:15
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إشبيلية وألافيس في مواجهة لاستعادة الانتصارات
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يفتتح ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني، الجمعة، بمواجهة تجمع إشبيلية وديبورتيفو ألافيس عند الساعة التاسعة مساءً، في لقاء يسعى خلاله الفريقان إلى التعويض بعد خسارتهما في الجولة الماضية.

ويحتل إشبيلية المركز السادس برصيد 17 نقطة، فيما يأتي ألافيس في المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة. وكان الفريق الأندلسي قد خسر أمام خيتافي، بينما سقط ألافيس أمام برشلونة.

وتحمل المباراة طابعاً خاصاً، إذ تجمع مدربين سبق لكل منهما أن قاد الفريق المنافس. ويجلس لويس غارسيا بلازا على مقاعد بدلاء إشبيلية بعدما سبق له تدريب ألافيس، فيما سبق لكيكي سانشيز فلوريس قيادة الفريق الأندلسي. كما تشهد المواجهة لقاءً مع الماضي بالنسبة إلى ماريانو دياز وغوريدي، اللذين سيلتقيان بفريقيهما السابقين.

وتشهد مباريات الدوري الإسباني، اعتباراً من الجمعة وحتى الاثنين 9 تشرين الثاني، وقفة تكريمية لذكرى خيسوس دي ميغيل، الذي توفي الثلاثاء الماضي.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تُقام مباراة إشبيلية وألافيس عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت إسبانيا، وتُنقل مباشرة عبر قناة "DAZN LaLiga".

غيابات الفريقين

يدخل إشبيلية المباراة مع غياب بيكيه وميغيل سييرا وماركاو بسبب الإصابة، فيما يغيب مانو بوينو بسبب الإيقاف.

في المقابل، يُتوقع أن يبدأ بلانكو وإيبانييز أساسيين مع ألافيس، بعدما جلسا على مقاعد البدلاء في مواجهة برشلونة، بينما يغيب غارسيس وميكيل رودريغيز بسبب الإصابة.

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