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رياضة

بعد خسارة طرابزون سبور.. رسالة من صلاح إلى زملائه

Lebanon 24
06-11-2026 | 12:57
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بعد خسارة طرابزون سبور.. رسالة من صلاح إلى زملائه
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دعا المصري محمد صلاح زملاءه في فريق طرابزون سبور التركي إلى التكاتف وتجاوز الخسارة أمام فرايبورغ الألماني بهدف دون رد، مساء الخميس، في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.
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وتوقفت بهذه الهزيمة سلسلة انتصارات طرابزون سبور التي استمرت 7 مباريات متتالية في جميع المسابقات، كما تلقى الفريق خسارته الأولى في البطولة القارية هذا الموسم، مقابل تحقيقه انتصارين.

وتجمد رصيد الفريق التركي عند 6 نقاط في المركز 12، متساويا مع فرايبورغ الذي يحتل المركز 14 بفارق الأهداف.

وجاءت الخسارة بهدف سجله لوكاس كوبلر في الدقيقة 14، رغم محاولات طرابزون سبور للعودة في النتيجة، وكان صلاح محور عدد من هذه المحاولات، لكن الحارس ميو باكهاوس تصدى لعدة فرص، من بينها محاولة للنجم المصري في الوقت بدل الضائع.

وعقب المباراة، تحمل صلاح المسؤولية عن الفرص التي أهدرها، وظهر أمام وسائل الإعلام إلى جانب زميله البرازيلي فابينيو، قائلا: "أنا وفابينيو ندرك أننا لم نكن في أفضل مستوياتنا الليلة".

وأضاف: "أتيحت لي فرص كان ينبغي علي استغلالها، وفابينيو يعلم أيضا أنه كان بإمكانه تقديم أداء أفضل". 
 
وشدد قائد منتخب مصر على ضرورة تماسك الفريق في أعقاب الهزيمة، قائلا: "هذه هي كرة القدم. لا يمكنك الاختفاء عندما تسوء الأمور. يجب أن نتكاتف سويا، خاصة في مثل هذه الأمسيات".

من جانبه، أيد الألماني توماس ريس، المدير الفني لطرابزون سبور، تقييم صلاح للمباراة، مشيرا إلى أن فريقه تحسن في الشوط الثاني.

وقال المدرب: "استقبلنا هدفا نتيجة خطأ بسيط. قدم فريقي ردة فعل قوية للغاية في الشوط الثاني، لكن للأسف انتهت المباراة بخسارتنا". (سكاي نيوز عربية) 
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