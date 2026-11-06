تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

خاص

رونالدو يُعيد القميص رقم 7: نهاية دولية على وقع الخلاف

جاد حكيم - Jad Hakim

|
Lebanon 24
06-11-2026 | 13:30
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
رونالدو يُعيد القميص رقم 7: نهاية دولية على وقع الخلاف
رونالدو يُعيد القميص رقم 7: نهاية دولية على وقع الخلاف photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أنهى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي لكرة القدم، مسيرته مع منتخب بلاده، بعدما أعلن الخميس اعتزاله اللعب الدولي عن 41 عاماً، في رسالة مصوّرة نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيها "لقد حان اليوم الذي أعيد فيه قميص منتخبنا الوطني رقم 7"، منهياً رحلة بدأت في آب 2003.
Advertisement
 
ويطرح القرار، الذي جاء بعد أسابيع من خلافه مع المدرب جورجي جيسوس، أسئلة تتجاوز الأرقام إلى طريقة انتهاء هذه المسيرة، وانعكاسها على المنتخب البرتغالي وعلى اللاعب نفسه في أشهره الأخيرة في الملاعب.

 
ويغادر رونالدو المنتخب حاملاً الرقمين القياسيين في كرة القدم الدولية للرجال، إذ خاض 234 مباراة وسجل 146 هدفاً. كما يحمل الرقم القياسي في عدد المشاركات والأهداف في نهائيات كأس أمم أوروبا بـ30 مباراة و14 هدفاً، وتُوّج مع البرتغال باللقب القاري عام 2016 وبلقبين في دوري الأمم الأوروبية عامي 2019 و2025، فضلاً عن مشاركته في ست نسخ من كأس العالم.
 
 
غير أن الخاتمة جاءت على غير صورة هذه المسيرة. فآخر ظهور له بقميص المنتخب كان في 24 أيلول الماضي خلال الفوز على ويلز 1-0 في دوري الأمم، ثم بقي على مقاعد البدلاء من دون مشاركة أمام النروج، وغادر المعسكر في 30 أيلول متهماً جيسوس بالتراجع عن وعوده، فنال إيقافاً لمدة 30 يوماً وغرامة رمزية. وكان الاتحاد البرتغالي قد مهّد لعودته بإدراج اسمه في قائمة أولية لمباراتي الدنمارك في 14 تشرين الثاني وويلز في 17 منه، إلا أنه حسم موقفه قبل 24 ساعة من إعلان القائمة النهائية، رغم تأكيد المدرب أنه طلب منه البقاء.
 
ويكشف توقيت القرار أن رونالدو فضّل أن يحدد نهايته بنفسه على أن يعود إلى منتخب لم يعد يضمن له دوراً أساسياً، وهو ما يجعل خروجه مختلفاً عن الوداع الاحتفالي الذي حظي به ليونيل ميسي مع الأرجنتين الشهر الماضي. في المقابل، يتخلص جيسوس من عبء إدارة وجود قائد تاريخي على مقاعد البدلاء، في وقت يتصدر المنتخب مجموعته في دوري الأمم بالعلامة الكاملة، ما يتيح له بناء مرحلة جديدة بعيداً عن ضغط المقارنة.

 
أما على صعيد الأندية، فبات سباق الألف هدف معلقاً على النصر وحده، بعدما بلغ رصيد رونالدو 985 هدفاً أواخر تشرين الأول. فهو يحتاج إلى نحو 15 هدفاً قبل نهاية عقده في حزيران 2027، وقد أكد أن هذا الموسم سيكون على الأرجح الأخير له. وخروج المباريات الدولية من حساباته يقلّص فرص التسجيل المتاحة أمامه، لكنه يمنحه في المقابل فترات راحة أطول خلال التوقفات الدولية، وهذا قد يساعد لاعباً في سنه على تجنب الإصابات التي تبقى الخطر الأكبر على بلوغ هذا الرقم.















 
المصدر: خاص "لبنان24"
مواضيع ذات صلة
بعد رحيل رونالدو عن منتخب البرتغال.. من سيرتدي القميص رقم "7"؟
lebanon 24
Lebanon24
07/11/2026 00:26:36 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل مواجهة الدنمارك.. رونالدو وجيسوس يطويان صفحة الخلاف
lebanon 24
Lebanon24
07/11/2026 00:26:36 Lebanon 24 Lebanon 24
اقرار تشكيلات قضائية جزئية على وقع خلاف عبود والحاج
lebanon 24
Lebanon24
07/11/2026 00:26:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تين هاغ يكشف عن خلافه مع رونالدو
lebanon 24
Lebanon24
07/11/2026 00:26:36 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

رياضة

متفرقات

مقالات لبنان24

البرتغالي كريستيانو رونالدو

مواقع التواصل الاجتماعي

كريستيانو رونالدو

كأس العالم

لكرة القدم

الأوروبي

أوروبا

السعود

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

جاد حكيم - Jad Hakim

أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
16:43 | 2026-11-06
Lebanon24
15:20 | 2026-11-06
Lebanon24
14:50 | 2026-11-06
Lebanon24
14:00 | 2026-11-06
Lebanon24
11:15 | 2026-11-06
Lebanon24
10:00 | 2026-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24