بعد اعتزال رونالدو.. جيسوس يكسر صمته ويكشف تفاصيل الخلاف

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أقرّ مدرب المنتخب جورجي جيسوس بإمكانية أن يكون قد عجّل بقرار النجم اعتزال اللعب الدولي، لكنه نفى تحمّله مسؤولية رحيله، مؤكداً أنه لا يشعر بالذنب وأن القرار يعود إلى اللاعب وحده.وجاءت تصريحات جيسوس، خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن قائمة المنتخب البرتغالي استعداداً لمواجهتي الدنمارك وويلز في ، بعد من إعلان اعتزاله الدولي عن عمر 41 عاماً.وكان خلاف قد نشب بين رونالدو ومدربه خلال المعسكر السابق، بعدما اعترض اللاعب على عدم إشراكه أمام ، رغم مطالبته بالإحماء طوال الشوط الثاني. وتصاعد التوتر لاحقاً مع اتهام رونالدو لجيسوس بالإخلال باتفاق يتعلق بتوضيح أسباب استبعاده، قبل أن يغادر معسكر المنتخب في 30 أيلول الماضي.وأكد جيسوس أنه فوجئ بقرار الاعتزال، موضحاً أن رونالدو كان ضمن خططه للمباراتين المقبلتين، وأنه علم بالقرار من الإعلان الذي نشره اللاعب، شأنه شأن بقية الجمهور.وقال المدرب البرتغالي: "ربما عجّلت بالأمور، لكن ذلك لم يكن بسببي"، مشدداً على أن رونالدو كان يفكر في الاعتزال وأنه وحده من يملك تفسير توقيت قراره.وأضاف أنه لا يحمل أي مشاعر سلبية تجاه قائد المنتخب السابق، وأن قراراته الفنية اتُّخذت لمصلحة الفريق، رافضاً الخوض مجدداً في تفاصيل الخلاف بينهما.وأنهى رونالدو مسيرته الدولية بعد 23 عاماً، خاض خلالها 234 مباراة وسجّل 146 هدفاً، وتوّج بكأس عام 2016 ودوري عامي 2019 و2025.وفي أول قائمة للمنتخب بعد اعتزاله، استدعى جيسوس سبعة لاعبين جدد مقارنة بالقائمة السابقة، بينهم خمسة من منتخب تحت 21 عاماً، في خطوة تهدف إلى تجديد صفوف المنتخب البرتغالي.