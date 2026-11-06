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رياضة

هل يخلف نادال فلورنتينو بيريز؟ خطوة تثير التكهنات في ريال مدريد

Lebanon 24
06-11-2026 | 14:50
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هل يخلف نادال فلورنتينو بيريز؟ خطوة تثير التكهنات في ريال مدريد
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أثار قرار نادي ريال مدريد الإسباني ترشيح أسطورة التنس رافائيل نادال للانضمام إلى مجلس إدارته تكهنات بشأن إمكانية خلافته الرئيس الحالي فلورنتينو بيريز، في خطوة تحمل أبعاداً إدارية وانتخابية داخل النادي الملكي.
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وأعلن ريال مدريد موافقة مجلس إدارته على ترشيح نادال، البالغ 40 عاماً، لعضوية المجلس، على أن يُعرض القرار على الجمعية العمومية في 21 تشرين الثاني الجاري للمصادقة عليه. ورحّب نادال بالخطوة، معرباً عن حماسته للتعلم والمساهمة في إدارة النادي الذي يشجعه منذ سنوات.

وبحسب تقارير صحافية إسبانية، فإن الاتفاق مع نادال أُنجز قبل مباراة الكلاسيكو الأخيرة أمام برشلونة، وسط تكتم شديد، قبل أن يكشف بيريز تفاصيله لأعضاء مجلس الإدارة.

وأثار القرار مفاجأة لدى رجل الأعمال إنريكي ريكيلمي، المنافس السابق لبيريز في انتخابات رئاسة ريال مدريد، نظراً إلى علاقته الشخصية والتجارية بنادال. وكان ريكيلمي قد حصل على 35% من الأصوات في انتخابات حزيران الماضي، مقابل 65% لبيريز، في أول منافسة انتخابية فعلية يشهدها النادي منذ 20 عاماً.

وتأتي الخطوة في وقت تتزايد فيه التساؤلات بشأن مستقبل رئاسة ريال مدريد، مع بلوغ بيريز 79 عاماً واستمرار ولايته الحالية حتى عام 2030، فيما يُنظر إلى انضمام نادال بوصفه فرصة لاكتساب الخبرة الإدارية تمهيداً لاحتمال توليه مسؤوليات أكبر مستقبلاً.

لكن طريق نادال إلى الرئاسة لا يزال يواجه عقبة قانونية، إذ تشترط لوائح ريال مدريد امتلاك المرشح عضوية متواصلة في النادي لمدة 20 عاماً على الأقل. وبما أن نادال حصل على العضوية الشرفية عام 2011، فلن يستوفي شرط الأقدمية قبل عام 2031.

ورغم التكهنات بشأن خلافته بيريز، لم يُعلن النادي عن أي خطة لتولي نادال الرئاسة، كما لم يؤكد اللاعب المعتزل عزمه الترشح للمنصب، ما يجعل انضمامه المرتقب إلى مجلس الإدارة خطوة أولى في مسار لا تزال نهايته مفتوحة.
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