"لا تختفوا عندما تسوء الأمور".. رسالة من محمد صلاح بعد الهزيمة

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وجّه النجم صلاح، قائد فريق طرابزون سبور ، رسالة إلى زملائه دعاهم فيها إلى التكاتف وتحمل المسؤولية، عقب الخسارة أمام فرايبورغ الألماني بهدف دون رد، الخميس، ضمن الجولة الثالثة من المؤتمر .وأوقفت الهزيمة سلسلة انتصارات طرابزون سبور التي استمرت سبع مباريات متتالية في مختلف المسابقات، بعدما سجل لوكاس كوبلر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 14.واعترف صلاح بإهدار فرص مهمة كانت كفيلة بتغيير نتيجة اللقاء، قائلاً: "أنا وفابينيو ندرك أننا لم نكن في أفضل مستوياتنا الليلة"، مضيفاً: "أتيحت لي فرص كان ينبغي علي استغلالها".وشدد قائد المنتخب المصري على ضرورة مواجهة الإخفاقات بروح جماعية، قائلاً: "هذه هي . لا يمكنك الاختفاء عندما تسوء الأمور. يجب أن نتكاتف سوياً، خاصة في مثل هذه الأمسيات".، أقرّ مدرب طرابزون سبور، توماس ريس، بأن فريقه استقبل هدفاً نتيجة خطأ بسيط، مشيداً بردة فعل اللاعبين في الشوط الثاني، رغم فشلهم في إدراك التعادل.وبهذه الخسارة، تجمّد رصيد الفريق التركي عند ست نقاط في المركز الثاني عشر، بعدما تلقى هزيمته الأولى في البطولة هذا الموسم، مقابل انتصارين.ويستعد طرابزون سبور لمواجهة ألانيا سبور، الأحد المقبل، ضمن منافسات الدوري التركي، سعياً إلى استعادة نغمة الانتصارات قبل فترة التوقف الدولي.