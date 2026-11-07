تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

سباح مصري يحرز ثلاث ذهبيات في أولمبياد الشباب

Lebanon 24
07-11-2026 | 01:33
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
سباح مصري يحرز ثلاث ذهبيات في أولمبياد الشباب
سباح مصري يحرز ثلاث ذهبيات في أولمبياد الشباب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أحرز السباح المصري زين هشام أكرم ثلاث ميداليات ذهبية في أولمبياد الشباب "داكار 2026"، بعدما فاز بسباقات 50 و100 و200 متر فراشة. وبذلك أصبح أول سباح أفريقي يحقق ثلاث ذهبيات في نسخة واحدة من تاريخ الدورة، بحسب الاتحاد الأفريقي للألعاب المائية.
Advertisement

 وجاءت ذهبيته الثالثة يوم الجمعة 6 نوفمبر، في نهائي 200 متر فراشة ، الذي أنهاه بزمن دقيقة و57.88 ثانية، متقدمًا بفارق 2.44 ثانية على صاحب المركز الثاني. وكان قد فاز قبلها بسباق 100 متر بزمن 52.16 ثانية، ثم سباق 50 مترًا بزمن 24.06 ثانية، ليحصد ألقاب المسافات الثلاث التي خاضها في سباق الفراشة.

وصرح هشام بعد فوزه بالذهبية الثالثة بأن الفوز بالسباقات الثلاثة كان هدفه منذ البداية، وإنه تدرب ووضع خطة لتحقيقه، واصفا ما حدث بأنه "لحظة كبيرة لي ولبلادي."

وكان هشام قد كشف بعد ذهبيته الأولى عن الطريق الطويل الذي قطعه ليصل إلى هذه اللحظة، مؤكدا أنه قبل أربع سنوات، لم يكن قريبًا من هذا المستوى، لكنه واصل العمل والتدريب الشاق يوميًا ليصل إلى مستواه الحالي.
 
مواضيع ذات صلة
لبنان يحرز ذهبية وبرونزية في البطولة العربية للغولف للناشئين والشباب في مصر
lebanon 24
Lebanon24
07/11/2026 17:31:05 Lebanon 24 Lebanon 24
سبّاحة لبنانية تسطّر التاريخ في دورة الألعاب الأولمبية للشباب.. شاهدوا تفاعل المعلّق معها (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
07/11/2026 17:31:05 Lebanon 24 Lebanon 24
فوز الرياضي اللبناني على شباب الاهلي دبي (97-69) ضمن دورة شباب الاهلي الإماراتي لكرة السلة
lebanon 24
Lebanon24
07/11/2026 17:31:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الشباب والرياضية نورا بيرقداريان في إطلاق الأسبوع الرياضي: أردناه موعداً وطنياً تلتقي فيه الرياضة مع الشباب وتتحوّل فيه رسالة تُحمَل وهدفنا جعل الرياضة أكثر حضوراً في حياة اللبنانيين
lebanon 24
Lebanon24
07/11/2026 17:31:05 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأفريقي

أولمبيا

الفراشة

الطويل

الدورة

الذهب

داكار

بيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:32 | 2026-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:09 | 2026-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:12 | 2026-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:39 | 2026-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-11-07
Lebanon24
09:32 | 2026-11-07
Lebanon24
09:09 | 2026-11-07
Lebanon24
08:12 | 2026-11-07
Lebanon24
06:39 | 2026-11-07
Lebanon24
04:30 | 2026-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24