تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

روسيا تعود إلى الملاعب.. والعالم الرياضي ينقسم

Lebanon 24
07-11-2026 | 08:12
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
روسيا تعود إلى الملاعب.. والعالم الرياضي ينقسم
روسيا تعود إلى الملاعب.. والعالم الرياضي ينقسم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تثير عودة الرياضيين الروس إلى المنافسات الدولية انقساماً بين الاتحادات الرياضية، في ظل اختلاف القرارات المتعلقة بالسماح لهم بالمشاركة تحت علم بلادهم أو إلزامهم بالمنافسة بصفة محايدة، بعد سنوات من القيود المفروضة على الرياضة الروسية على خلفية الحرب في أوكرانيا.
Advertisement

وجاء هذا التباين عقب قرار اللجنة الأولمبية الدولية في تموز 2026 رفع تعليق عضوية اللجنة الأولمبية الروسية بصورة مؤقتة، مع ترك تحديد شروط المشاركة لكل اتحاد رياضي دولي.

وفي حين سُمح للاعبي الجودو الروس بالمشاركة تحت علم بلادهم، لا يزال الاتحاد الدولي للتزلج على الجليد يفرض عليهم المنافسة بصفة محايدة، فيما شارك رياضيون روس في بطولة العالم لرفع الأثقال بالصين تحت العلم الروسي.

وأثارت هذه القرارات اعتراضات أوكرانية، إذ اعتبر مسؤولون أوكرانيون أن السماح برفع العلم الروسي يتجاهل تداعيات الحرب، بينما يدافع مؤيدو عودة الروس عن ضرورة فصل الرياضة عن السياسة.

وامتد الخلاف إلى هوكي الجليد، بعدما أصدرت محكمة التحكيم الرياضية قراراً يمهّد لعودة المنتخبات الروسية خلال موسم 2026-2027، وسط رفض دول عدة، بينها كندا وفنلندا والسويد، مواجهة الفرق الروسية والبيلاروسية.

من جهته، انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدول المعارضة لعودة بلاده إلى المنافسات، معتبراً أن القيود المفروضة على الرياضيين الروس ذات دوافع سياسية.

وفي موازاة ذلك، عادت المخاوف المرتبطة بمكافحة المنشطات إلى الواجهة، بعدما كشفت تقارير أن 12 رياضياً من أصل 16 في فريق رفع الأثقال الروسي لم يخضعوا لاختبارات مستقلة خارج المنافسات قبل بطولة العالم الأخيرة.

وبين الاعتراضات السياسية والقرارات الرياضية، تبقى عودة روسيا إلى المنافسات الدولية متفاوتة من اتحاد إلى آخر، من دون اتفاق موحد على شروط مشاركتها.
مواضيع ذات صلة
انتهاء الشوط الأوّل من المباراة النهائيّة لبطولة "وصل" (FIBA West Asia Super League) بتقدّم الرياضي على الحكمة بفارق 6 نقاط بنتيجة 40-34 على ملعب نهاد نوفل
lebanon 24
Lebanon24
07/11/2026 22:04:54 Lebanon 24 Lebanon 24
"الرياضي" يدافع عن لقب "وصل"... ولحظة تاريخية تنتظره في ملعب "نهاد نوفل"
lebanon 24
Lebanon24
07/11/2026 22:04:54 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف 3 مهندسين في تونس بشبهات فساد في مشروع إعادة بناء ملعب المنزه
lebanon 24
Lebanon24
07/11/2026 22:04:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مغادرة العيداوي تفتح أبواب التساؤلات داخل الرجاء الرياضي
lebanon 24
Lebanon24
07/11/2026 22:04:54 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي

فلاديمير بوتي

أوكرانيا

المعارضة

من جهته

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
14:53 | 2026-11-07
Lebanon24
14:15 | 2026-11-07
Lebanon24
14:05 | 2026-11-07
Lebanon24
11:16 | 2026-11-07
Lebanon24
11:00 | 2026-11-07
Lebanon24
10:00 | 2026-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24