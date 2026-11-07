نجم برشلونة يرفض مقارنته بمارادونا.. ويكشف سر تفاهمه مع لامين جمال

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رفض لاعب وسط ، فيرمين لوبيز، مقارنته بأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، بعدما عادل رصيده التهديفي مع النادي الكتالوني، مؤكداً أن لكل لاعب مسيرته الخاصة.وقال لوبيز، في مقابلة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" ، تعليقاً على وصوله إلى 38 هدفاً بقميص ، وهو الرقم نفسه الذي سجله مارادونا: "إنها مجرد أرقام، لا يمكنني مقارنة نفسي بلاعب مثل مارادونا، فلكل شخص مساره الخاص"، معرباً عن سعادته بهذا الإنجاز وأمله في تسجيل المزيد من الأهداف.وعن المفاضلة بين تسجيل الأهداف وصناعتها، أوضح اللاعب، الذي يملك أيضاً 36 تمريرة حاسمة، أنه يفضّل التسجيل، رغم أهمية صناعة الفرص ومساعدة زملائه على هز الشباك.وكشف لوبيز عن سر التفاهم الكبير بينه وبين زميله لامين جمال، مشيراً إلى أن علاقتهما تعود إلى سنوات سبقت وصولهما إلى الفريق الأول، وأن صداقتهما القديمة تسهّل انسجامهما داخل الملعب.وفي ما يتعلق بالمنافسة مع زميله داني أولمو على المشاركة أساسياً، اعتبر لوبيز أنها منافسة صحية تدفع اللاعبين إلى تقديم أفضل ما لديهما لمصلحة الفريق.وتطرّق نجم برشلونة إلى النتائج الأخيرة للفريق، معترفاً بأن مواجهة لم تكن من أفضل مباريات النادي، فيما أكد أن برشلونة كان نداً قوياً لباريس رغم الخسارة والإقصاء أمامه.