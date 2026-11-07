ولاية أميركية تحظر مشاركة المتحولات جنسياً في الرياضات النسائية

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وافق الناخبون في ولاية الأميركية على إجراء يحظر مشاركة الفتيات المتحولات جنسياً في الفرق الرياضية المدرسية المخصصة للإناث، في خطوة تعكس استمرار الجدل بشأن مشاركة المتحولين جنسياً في المنافسات الرياضية.وبحسب النتائج المعلنة حتى الجمعة، ومع فرز نحو 80% من الأصوات، أيّد الإجراء نحو 57% من الناخبين، مقابل 43% عارضوه.وينص القرار على منع الطالبات المتحولات جنسياً من المشاركة في المنافسات الرياضية المخصصة للفتيات، مع اشتراط تقديم وثائق طبية للتحقق من الجنس البيولوجي للراغبات في الانضمام إلى الفرق النسائية.وأثار الإجراء اعتراضات من أطباء ومنظمات حقوقية حذّرت من تداعياته على الطالبات، فيما يرى مؤيدوه أنه ضروري لضمان العدالة في المنافسات الرياضية.وتنضم واشنطن بذلك إلى أكثر من نصف الولايات الأميركية التي فرضت قيوداً على مشاركة المتحولين جنسياً في الرياضة المدرسية، في وقت أقر فيه الناخبون إجراءات مماثلة في ولايات وأريزونا ونبراسكا خلال انتخابات الثالث من تشرين الثاني.