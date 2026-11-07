تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

برشلونة يواجه أتلتيكو تحت ضغط ريال مدريد.. وغيابات مؤثرة

Lebanon 24
07-11-2026 | 23:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
برشلونة يواجه أتلتيكو تحت ضغط ريال مدريد.. وغيابات مؤثرة
برشلونة يواجه أتلتيكو تحت ضغط ريال مدريد.. وغيابات مؤثرة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

يدخل برشلونة مواجهة أتلتيكو مدريد مساء الأحد مطالباً بالفوز للانفراد مجدداً بصدارة الدوري الإسباني، بعدما تساوى معه ريال مدريد بالنقاط إثر انتصاره على فالنسيا بثلاثية نظيفة.

ويستضيف ملعب "ميتروبوليتانو" اللقاء ضمن الجولة الثانية عشرة من موسم 2026-2027. ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 30 نقطة، متقدماً بفارق الأهداف على ريال مدريد، فيما يحتل أتلتيكو المركز الثالث برصيد 28 نقطة.

ويسعى الفريق الكتالوني إلى تعزيز موقعه قبل التوقف الدولي، رغم افتقاده عدداً من اللاعبين بسبب الإصابة، أبرزهم رودري وداني أولمو وإريك غارسيا.

وبحسب موقع "بطولات"، يُتوقع أن يبدأ برشلونة بالتشكيلة الآتية:

  • حراسة المرمى: خوان غارسيا.
  • الدفاع: فاريناس، باو كوبارسي، جيرارد مارتن، كانسيلو.
  • الوسط: مارك بيرنال، بيدري.
  • الوسط الهجومي: لامين يامال، فيرمين لوبيز، غوردون.
  • الهجوم: رافينها.
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
إشبيلية يترقّب ريال مدريد... عودة مهمة وغيابات مؤثرة
lebanon 24
Lebanon24
08/11/2026 15:09:38 Lebanon 24 Lebanon 24
أتلتيكو مدريد يسخر من ريال مدريد.. ما القصة؟
lebanon 24
Lebanon24
08/11/2026 15:09:38 Lebanon 24 Lebanon 24
ريال مدريد يتفوّق على برشلونة في ركلات الجزاء بتاريخ الدوري الإسباني
lebanon 24
Lebanon24
08/11/2026 15:09:38 Lebanon 24 Lebanon 24
ريال مدريد يحسم الكلاسيكو أمام برشلونة
lebanon 24
Lebanon24
08/11/2026 15:09:38 Lebanon 24 Lebanon 24

الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد

ريال مدريد

فارينا

بيدري

مدريد

إريك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-11-08
Lebanon24
02:59 | 2026-11-08
Lebanon24
02:50 | 2026-11-08
Lebanon24
01:53 | 2026-11-08
Lebanon24
01:45 | 2026-11-08
Lebanon24
00:50 | 2026-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24