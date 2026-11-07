برشلونة يواجه أتلتيكو تحت ضغط ريال مدريد.. وغيابات مؤثرة

يدخل مواجهة مساء الأحد مطالباً بالفوز للانفراد مجدداً بصدارة ، بعدما تساوى معه بالنقاط إثر انتصاره على فالنسيا بثلاثية نظيفة.

ويستضيف ملعب "ميتروبوليتانو" اللقاء ضمن الجولة الثانية عشرة من موسم 2026-2027. ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 30 نقطة، متقدماً بفارق الأهداف على ، فيما يحتل أتلتيكو المركز الثالث برصيد 28 نقطة.

ويسعى الفريق الكتالوني إلى تعزيز موقعه قبل التوقف الدولي، رغم افتقاده عدداً من اللاعبين بسبب الإصابة، أبرزهم رودري وداني أولمو وإريك غارسيا.

وبحسب موقع "بطولات"، يُتوقع أن يبدأ برشلونة بالتشكيلة الآتية: