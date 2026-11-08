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رياضة

هاتشينسون ينتقم من بواتسي ويتوّج بطلاً للعالم في الملاكمة

Lebanon 24
08-11-2026 | 00:50
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هاتشينسون ينتقم من بواتسي ويتوّج بطلاً للعالم في الملاكمة
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توّج الملاكم الاسكتلندي ويلي هاتشينسون بلقب المجلس العالمي للملاكمة (WBC) في الوزن الخفيف الثقيل، بعدما تغلّب على البريطاني جوشوا بواتسي بقرار إجماعي من الحكام، في المواجهة التي جمعتهما السبت في مدينة مانشستر، ليحقق انتقامه من خسارته أمام منافسه في نزالهما الأول عام 2024.

وحسم الحكام النزال لمصلحة هاتشينسون بنتائج 117-112 و115-113 و115-113، في مواجهة استمرت 12 جولة، ونجح خلالها الملاكم البالغ 28 عاماً في فرض أسلوبه، معتمداً على سرعة الحركة والمراوغة والهجمات المرتدة، ما صعّب مهمة بواتسي في الوصول إليه.

وبحسب BBC Sport، كان هاتشينسون الطرف الأفضل خلال القسم الأكبر من المواجهة، فيما حاول بواتسي العودة في النصف الثاني، ورفع وتيرة هجماته مستهدفاً الرأس والجسم، لكنه لم يتمكن من تعويض الفارق على بطاقات الحكام.

وكان الملاكم الاسكتلندي قد خسر أمام بواتسي بقرار منقسم في أيلول 2024، بعدما أسقطه الأخير مرتين خلال نزالهما الأول في ملعب ويمبلي. أما المواجهة الثانية، التي أُقيمت في صالة "AO Arena" بمانشستر، فمنحت هاتشينسون أول لقب عالمي في مسيرته الاحترافية.

وكان النزال مقرراً في البداية على اللقب المؤقت للمنظمة، قبل أن يتحول إلى مواجهة على اللقب العالمي الشاغر، بعدما تخلى الأميركي ديفيد بينافيديز عن حزامه للانتقال إلى فئة وزن أعلى.

وعقب إعلان فوزه، وصف هاتشينسون الإنجاز بأنه تحقيق لحلم راوده منذ طفولته، كاشفاً أنه كتب في سن الثالثة عشرة عن طموحه بأن يصبح بطلاً للعالم في منظمة WBC.

كما وجّه تحدياً إلى مواطنه أنتوني يارد، مطالباً بمواجهته في نزاله المقبل، فيما أبدى يارد استعداده لخوض المباراة.

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